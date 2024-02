PRODUCTDETAILS

De teckel is een vriendelijk, intelligent en trouw ras dat algemeen bekendstaat als de ideale familiehond. Omdat elk ras andere behoeften heeft, is het belangrijk dat je een voeding kiest die de nodige voedingsstoffen bevat om een optimale gezondheid te ondersteunen. ROYAL CANIN® Dachshund Adult is geschikt voor teckels van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Dachshund Adult helpt de botten en gewrichten van teckels te ondersteunen dankzij een aangepast calcium- en fosforgehalte. Deze exclusieve formule helpt jouw hond ook om een goede spiermassa en ideaal gewicht te behouden. ROYAL CANIN® Dachshund Adult helpt bovendien ook om de geur en het volume van de ontlasting van je hond te verminderen. De unieke brok van ROYAL CANIN® Dachshund Adult is op maat gemaakt en helpt de vorming van tandsteen verminderen dankzij de aanwezigheid van calciumvangers. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Dachshund Adult ook verkrijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.

Meer lezen