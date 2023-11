Dachshund Puppy

PRODUCTDETAILS

Je Dashond pup is gezond, toch? Of zou hij in deze belangrijke groeifase nog wat meer weerstand nodig hebben? Zijn immuunsysteem is immers nog niet ontwikkeld. Dachshund Junior van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering en de natuurlijke weerstand van je pup te ondersteunen. Een wakkere jager Klein, maar lang. De Dashond of teckel heeft een atypische bouw. Maar op die korte, iets gebogen poten kan hij rennen als de beste. Sinds de Middeleeuwen wordt hij al gebruikt voor de jacht. Hij is onvermoeibaar en nergens bang voor. Een uitstekende waakhond. De korte poten zijn minder goed in staat om schokken op te vangen. In combinatie met zijn lange wervelkolom maakt hem dat gevoelig voor rugklachten. En als je pup te dik wordt, kan dit een zware belasting zijn voor de wervelkolom. Speciaal voor je kleine wakkere jager is er Dachshund Junior van ROYAL CANIN®. Een Dashond pup met een gezond postuur. Dat valt op!

