De dalmatiër is over het algemeen een actief ras dat voldoende lichaamsbeweging en mentale uitdaging nodig heeft om verveling te voorkomen. Omdat elk ras andere behoeften heeft, is het belangrijk dat de voeding van je hond een optimale gezondheid ondersteunt, rekening houdend met zijn specifieke behoeften. ROYAL CANIN® Dalmatian Adult is geschikt voor dalmatiërs ouder dan 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond, om hem gezond en gelukkig te houden. ROYAL CANIN® Dalmatian Adult helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen dankzij een specifiek complex van voedingsstoffen. Deze voeding helpt de huid ook gezond te houden dankzij de toevoeging van de omega 3-vetzuren EPA en DHA. Dalmatiërs hebben specifieke voedingsstoffen nodig om hun urinewegen gezond te helpen houden. Daarom bevat ROYAL CANIN® Dalmatian Adult speciaal geselecteerde eiwitbronnen, die de gezondheid van de urinewegen ondersteunen. Daarnaast is ROYAL CANIN® Dalmatian Adult ook verrijkt met taurine, dat bijdraagt aan de gezonde werking van het hart. De vetzuren EPA en DHA ondersteunen niet enkel een gezonde huid, maar dragen ook bij tot een gezond hart.

