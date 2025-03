Digestion Chews Adult Dog Supplements

ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS zijn geschikt voor volwassen honden, samengesteld door dierenartsen en goedgekeurd door honden. Deze supplementen zijn samengesteld met een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde mix van ingrediënten, ondersteund door meer dan 50 jaar onderzoek en observatie in hondenvoeding. ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS zijn ontwikkeld om een gezonde spijsvertering van je hond te ondersteunen. Ze bevatten prebiotica om een gezonde balans van darmbacteriën te behouden, en bèta-glucanen (postbiotica) om een gezonde spijsvertering en kwaliteit van de ontlasting te ondersteunen. Je hoeft dit niet alleen van ons aan te nemen. Uit tests is gebleken dat 84% van de eigenaren tevreden was met ROYAL CANIN® DIGESTION CHEWS ADULT SUPPLEMENTS na slechts twee weken gebruik*. Onze kauwsupplementen zijn ontwikkeld als aanvulling op elke voeding in het ROYAL CANIN® assortiment voor gezonde huisdieren. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking en geef je hond niet meer dan het aanbevolen aantal stuks per dag. *ROYAL CANIN® interne studie.