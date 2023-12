ONDERSTEUNING VAN DE NATUURLIJKE AFWEER

De groei is een essentiële fase in het leven van je hond: het is de tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van de puppy zich geleidelijk. FRENCH BULLDOG PUPPY helpt de natuurlijke afweer van je pup te ondersteunen, met name dankzij een complex van antioxidanten waaronder vitamine E.