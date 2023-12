PRODUCTDETAILS

Je Duitse Herder is gezond, toch? Of zou zijn huid en vacht extra ondersteuning nodig hebben? Duitse Herders hebben een speciale zuurtegraad van de huid. German Shepherd Adult van ROYAL CANIN® ondersteunt de huid en vacht. IJzersterk maar gevoelig Duitse Herders zijn sterk, levendig en trouw. Het is een uitstekende waakhond, maar ook als reddingshond heeft hij zijn sporen wel verdiend. Hij is kalm, evenwichtig en vol zelfvertrouwen. Zijn neus herkent 500.000 verschillende geuren, terwijl de mens er slechts 4.000 kan herkennen. Maar hoe ontzettend sterk de Duitse Herder ook is, hij is heel gevoelig. Hij heeft namelijk een gevoelige spijsvertering, een gevoelig immuunsysteem en een gevoelige huid. Met German Shepard Adult van ROYAL CANIN® help je je Duitse Herder gezond te houden.

