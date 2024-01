PRODUCTDETAILS

Je zeer grote hond is gezond, toch? Of zou hij nog wel wat vitaler kunnen? ROYAL CANIN® heeft speciaal voor zeer grote honden ouder dan 18/24 maanden (afhankelijk van ras) Giant Adult ontwikkeld. Dit helpt bij het behoud van de vitaliteit van zeer grote honden. Gezonde, uitgebalanceerde voeding Is je hond een indrukwekkende verschijning door zijn imposante lichaam? Is hij fysiek erg actief? Dan vraagt dat veel van zijn gewrichten. Daarom is het belangrijk om tijdens de groei en zijn verdere leven gezonde, uitgebalanceerde voeding te geven. Giant Adult van ROYAL CANIN® heeft een hoog energiegehalte, waardoor je er minder van hoeft te geven. Dit kan het risico op maagtorsie (draaiing van de maag om zijn as) verkleinen, een bekend en pijnlijk probleem voor zeer grote honden.

