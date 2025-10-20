PRODUCTDETAILS
ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult is geschikt voor golden retrievers van meer dan 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult bevat omega 3-vetzuren, waaronder EPA en DHA, en bernagieolie. Deze voedingsstoffen helpen allemaal om een gezonde barrièrefunctie van de huid te ondersteunen, wat bevorderlijk is voor de gezondheid van de vacht van je hond. Dankzij de combinatie van vetzuren en de verrijking met taurine helpt ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult ook een gezonde hartfunctie bij je hond ondersteunen. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult heeft een aangepast caloriegehalte, waardoor de voeding jouw golden retriever helpt om zijn ideale gewicht te behouden. Voorts is de brok van ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult exclusief op maat gemaakt voor de golden retriever. De vorm en grootte van de brok zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de voorkeuren van dit specifieke hondenras.
VOORDELEN
GEZONDE HUID EN VACHT
GOLDEN RETRIEVER ADULT helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen en de gezondheid van de huid en vacht te behouden (EPA & DHA). Verrijkt met bernagieolie.
GEZONDE HARTFUNCTIE
Deze formule bevat specifieke voedingsstoffen om een goede hartfunctie te ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA.
IDEAAL GEWICHT
Deze formule helpt het ideale gewicht van de Golden Retriever te behouden dankzij een aangepast caloriegehalte.
EXCLUSIEVE BROKVORM
De vorm, textuur, samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de Golden Retriever.
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Gewicht van de hond
|Binnenshuis - geen inspanning
|-
|Normale activiteit
|-
|Zeer actief
|-
|-
|Gram
|Maatbeker
|Gram
|Maatbeker
|Gram
|Maatbeker
|26 kg
|302 g
|3+4/8
|350 g
|4
|398 g
|4+5/8
|28 kg
|320 g
|3+6/8
|370 g
|4+2/8
|420 g
|4+7/8
|30 kg
|336 g
|3+7/8
|390 g
|4+4/8
|443 g
|5+1/8
|32 kg
|353 g
|3+1/8
|409 g
|4+6/8
|465 g
|5+3/8
|34 kg
|370 g
|4+2/8
|428 g
|5
|486 g
|5+5/8
|36 kg
|386 g
|4+4/8
|447 g
|5+1/8
|508 g
|5+7/8
|38 kg
|402 g
|4+5/8
|465 g
|5+3/8
|529 g
|6+1/8
|40 kg
|418 g
|4+7/8
|483 g
|5+5/8
|549 g
|6+3/8