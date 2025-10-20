ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult is geschikt voor golden retrievers van meer dan 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult bevat omega 3-vetzuren, waaronder EPA en DHA, en bernagieolie. Deze voedingsstoffen helpen allemaal om een gezonde barrièrefunctie van de huid te ondersteunen, wat bevorderlijk is voor de gezondheid van de vacht van je hond. Dankzij de combinatie van vetzuren en de verrijking met taurine helpt ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult ook een gezonde hartfunctie bij je hond ondersteunen. ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult heeft een aangepast caloriegehalte, waardoor de voeding jouw golden retriever helpt om zijn ideale gewicht te behouden. Voorts is de brok van ROYAL CANIN® Golden Retriever Adult exclusief op maat gemaakt voor de golden retriever. De vorm en grootte van de brok zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de voorkeuren van dit specifieke hondenras.