Je Golden Retriever is gezond, toch? Of zou hij wel wat slanker kunnen, wat beweeglijker? Golden Retriever Adult van ROYAL CANIN® is precies afgestemd op de voedingsbehoeftes van je hond. Het helpt bij de ondersteuning van een gezond gewicht. Actieve hond met vele talenten Met zijn schitterende vacht, donker of lichtblond, zie je de Golden Retriever al van verre aankomen. Deze hond is een echte atleet: sterk en goed gebouwd. Hij zit boordevol energie en geeft altijd de volle 100%. Daarnaast is hij enorm trouw en aanhankelijk. Waardoor hij een ideaal gezelschap is voor kinderen. Speciaal voor deze dappere hond hebben we Golden Retriever Adult van ROYAL CANIN®. Een Golden Retriever met een stralende vacht. Dat valt op.

