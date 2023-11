Golden Retriever Puppy

PRODUCTDETAILS

Je Golden Retriever pup is gezond, toch? Of zou hij in deze belangrijke groeifase nog wat meer weerstand nodig hebben? Zijn immuunsysteem is immers nog niet ontwikkeld. Golden Retriever Junior van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de natuurlijke weerstand en de schitterende vacht van je pup de eerste 15 maanden te ondersteunen. Een atleet in speDe Golden Retriever is een echte atleet: sterk en goed gebouwd. Ook als pup is deze hond lekker actief en zit hij boordevol energie. Speciaal voor je nog opgroeiende Golden Retriever hebben we Golden Retriever Junior van ROYAL CANIN®. Actieve hond met vele talentenMet zijn schitterende vacht, donker of lichtblond, zie je de Golden Retriever al van verre aankomen. En hij is enorm trouw en aanhankelijk. Waardoor deze hond een ideaal gezelschap is voor kinderen. Speciaal voor deze dappere hond hebben we Golden Retriever Adult van ROYAL CANIN®. Een Golden Retriever met een stralende vacht. Dat valt op.

