PRODUCTDETAILS

De Duitse dog wordt algemeen erkend als het grootste hondenras ter wereld en combineert trots, kracht en zelfverzekerdheid in één groot pakket! ROYAL CANIN® Great Dane Adult is geschikt voor Duitse doggen vanaf 24 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Great Dane Adult draagt bij aan een gezonde spijsvertering dankzij het gebruik van zeer goed verteerbare L.I.P.-eiwitten en een selectie van specifieke vezels, die de gisting in de darmen helpen beperken en een goed evenwicht van de darmflora ondersteunen. Het indrukwekkende postuur van deze honden en hun lange groeiperiode vragen veel van de gewrichten van de Duitse dog. ROYAL CANIN® Great Dane Adult bevat een aangepast gehalte aan voedingsstoffen (zoals EPA en DHA) om gezonde gewrichten en sterke botten te helpen ondersteunen. Aangezien hun lichaam kenmerkend uit 80% spiermassa bestaat, ligt de energiebehoefte van Duitse doggen (gemiddeld) 50% hoger dan bij andere honden in deze categorie. Daarom heeft ROYAL CANIN® Great Dane Adult een aangepast energiegehalte, om te beantwoorden aan de energiebehoeften van de Duitse dog zonder zijn maag te overbelasten.

