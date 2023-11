Jack Russell Puppy

PRODUCTDETAILS

Je Jack Russel Terriër pup is gezond, toch? Of zou hij in deze belangrijke groeifase nog wat meer weerstand nodig hebben? Zijn immuunsysteem is immers nog niet ontwikkeld. Jack Russel Terrier Junior van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering en de natuurlijke weerstand van je pup te ondersteunen. Harmonieuze groei Je pasgeboren Jack Russel pup krijgt te maken met een intense, korte groeiperiode. De voedingsstoffen in Jack Russel Terrier Junior helpen een harmonieuze groei te ondersteunen. En zorgen ervoor dat je pup uitgroeit tot een energieke, volwassen hond. Temperamentvol en energiek Met een hoogte van ongeveer 30 centimeter en een gewicht tussen de 6 en 8 kilo, lijkt de Jack Russell Terriër een grote hond in een klein lichaam. Hij is slim en heel energiek. Even onverschrokken als temperamentvol. De Jack Russel is dan ook een groot liefhebber van hondensporten als Agility en Flyball. Hierin kan hij zijn intelligentie en energie kwijt.

