PRODUCTDETAILS

Je Labrador Retriever is gezond, toch? Of zou hij wel wat slanker kunnen, wat beweeglijker? ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult hondenvoer precies afgestemd op de voedingsbehoeftes van je hond. Het helpt bij de ondersteuning van een gezond gewicht. Gek op water De Labrador Retriever heeft een tomeloze energie. Hij is gek op lange wandelingen en op zwemmen. Zijn voorouders zwommen al in de Atlantische Oceaan. Hij heeft een waterdichte vacht en meer vetmassa dan andere honden. Doordat zijn talgklieren grote hoeveelheden talg afgeven, glijdt het water van zijn vacht, zoals bij de veren van een eend. Speciaal voor deze waterliefhebbende werkhond is er Labrador Retriever Adult van ROYAL CANIN®. Zeer geschikt als geleidehond Door zijn goede ogen en intelligentie is de Labrador Retriever ook zeer geschikt als geleidehond. Echt een betrouwbare hond, altijd evenwichtig en enthousiast. Ook is hij volgzaam en kan hij heel goed met kinderen omgaan.

Meer lezen