PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Maltese Adult is geschikt voor maltezers vanaf een leeftijd van 10 maanden, en is speciaal samengesteld met de voedingsbehoeften van jouw volwassen maltezer in het achterhoofd. Een goede voeding is essentieel voor het behoud van de gezondheid van de huid en vacht. Daarom bevat ROYAL CANIN® Maltese Adult een combinatie van voedingsstoffen, waaronder omega 3-vetzuren, die bijdraagt aan de gezondheid van de mooie, lange en zijdeachtige vacht van jouw maltezer. Maltezers hebben een neus voor kwaliteit en kunnen zeer kieskeurig zijn als het gaat om hun voeding. Zij hebben een voorkeur voor een bijzonder smakelijke voeding. ROYAL CANIN® Maltese Adult bevat daarom een combinatie van aroma's die zelfs de meest kieskeurige eter tevreden zal stellen. Zelfs jouw maltezer zal deze niet kunnen weerstaan! Daarnaast helpt ROYAL CANIN® Maltese Adult de geur en de hoeveelheid van de ontlasting te verminderen dankzij voedingsstoffen die de gezonde spijsvertering helpen te ondersteunen. De maltezer heeft fijngevormde kaken en sterke, brede tanden. Het is belangrijk dat de voeding van jouw hond de gezondheid van zijn gebit ondersteunt. Dankzij de toegevoegde calciumvangers helpt ROYAL CANIN® Maltese Adult de vorming van tandsteen te verminderen.

