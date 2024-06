Maxi Adult in Loaf (paté in saus)

PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Maxi Adult Loaf (paté) is een complete en uitgebalanceerde natvoeding die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van je grote hond en hem op volwassen leeftijd te ondersteunen. Deze voeding is ontwikkeld voor honden die tussen 26 en 44 kg wegen en ouder zijn dan 15 maanden. Bij grote honden duurt de spijsvertering langer, waardoor hun spijsvertering kwetsbaarder kan zijn dan die van kleine rassen. Deze voeding bevat zeer goed verteerbare eiwitten en een uitgebalanceerde hoeveelheid vezels om een goede spijsvertering te bevorderen. Bij grote honden rust het grootste deel van hun lichaamsgewicht op hun gewrichten. Deze formule is speciaal samengesteld met een combinatie van vitaminen en mineralen om de botten en gewrichten gezond te helpen houden. Deze voeding is afgestemd op de unieke behoeften van je grote honden en bevat een mix van vitaminen en hoogwaardige voedingsstoffen voor een maximale opname om de algemene gezondheid te ondersteunen. ROYAL CANIN® Maxi Adult Loaf is ook verkrijgbaar als droogvoeding: ROYAL CANIN® Maxi Adult. Nat- en droogvoeding combineren zorgt voor variatie in de voeding van je hond, waardoor zijn maaltijden interessanter en boeiender worden.

Meer lezen