Je grote hond is gezond, toch? Of zou hij nog vitaler kunnen? Maxi Adult 5+ van ROYAL CANIN® is speciaal voor de grotere hond vanaf 5 jaar. De uitgebalanceerde voeding is aangepast aan de voedingsbehoefte van ouder wordende honden. Helpt de vitaliteit ondersteunen Wist je dat de gemiddelde levensverwachting van grote honden rond de 10 jaar ligt? Je grote hond van 5 is dus al best op leeftijd. En dat kan wel eens ten koste gaan van zijn vitaliteit. Met Maxi Adult 5+ van ROYAL CANIN® help je de vitaliteit van ouder wordende honden ondersteunen.

