Al is hij wat ouder, je grote hond is gezond toch? Of zou zijn uitstraling wat vitaler kunnen? Met Maxi Ageing 8+ van ROYAL CANIN® ondersteun je het gezond ouder worden van je hond. Voldoet aan de voedingsbehoefte Wist je dat de gemiddelde levensverwachting van grote honden rond de 10 jaar ligt? Vanaf 8 jaar herken misschien bij je grote hond al ouderdomsverschijnselen. Aangepaste voeding helpt om deze verschijnselen te voorkomen. Maxi Ageing 8+ van ROYAL CANIN® bevat een selectie aan voedingsstoffen die voldoen aan de voedingsbehoefte van je ouder wordende hond. Want niemand wil dat zijn hond krakkemikkig oud wordt. En een ouder wordende hond die er vitaal uitziet en een glanzende vacht heeft, dat valt op.

