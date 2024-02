Joint Care Maxi

INFORMATIE

NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staat vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Hoe kun je je hond nog meer helpen? Houd je hond actief met regelmatige lichaamsbeweging maar vermijd overbelasting van zijn gewrichten door hoge sprongen of plotseling stoppen en sprinten. Het is ook belangrijk om het gewicht van je hond optimaal te houden; extra kilo's zorgen voor meer belasting op zijn gewrichten. Als je vragen of twijfels over de gezondheid van je hond hebt, neem dan contact op met je dierenarts.