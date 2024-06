Medium Adult in Gravy (brokjes in saus)

PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks In Gravy (brokjes in saus) is een complete en uitgebalanceerde natvoeding die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van je middelgrote hond en hem op volwassen leeftijd te ondersteunen. Deze voeding is geschikt voor middelgrote honden die tussen 11 en 25 kg wegen en ouder zijn dan 10 maanden. Deze formule is zorgvuldig samengesteld om de spiermassa te helpen behouden dankzij het hoge gehalte aan hoogwaardige eiwitten. Middelgrote honden hebben vaak een actieve levensstijl, waardoor ze kunnen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsfactoren die hun immuunsysteem kunnen uitdagen. Om de natuurlijke afweer van je hond te ondersteunen is deze formule verrijkt met prebiotica en een combinatie van vitaminen, waaronder vitamine C en E. Deze speciaal samengestelde formule bevat ook een combinatie van vitaminen en zeer goed verteerbare voedingsstoffen om maximale opname en een goede algemene gezondheid te helpen ondersteunen. Van welk ras je hond ook is, zijn vacht is zijn pronkstuk. Deze voeding is verrijkt met een combinatie van voedingsstoffen en helpt de huid van je hond gezond en zijn vacht glanzend en stralend te houden. ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks In Gravy is ook verkrijgbaar als droogvoeding: ROYAL CANIN® Medium Adult. Nat- en droogvoeding combineren zorgt voor variatie in de voeding van je hond, waardoor zijn maaltijden interessanter en boeiender worden.

