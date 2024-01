PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of kan hij tijdens zijn rondje buiten soms wel wat extra natuurlijke weerstand gebruiken? En hoe zit het met zijn gewicht? Medium Adult van ROYAL CANIN® ondersteunt het natuurlijke afweersysteem en helpt bij het behouden van een gezond figuur. Bevordert de gezondheid Onvermoeibaar rent je hond met je mee. Duikt de bosjes in. Dan weer in de sloot. Hij piept niet bij een wondje of schammetje. Maar het vergt wel veel van zijn natuurlijke afweersysteem. Speciaal voor middelgrote levendige honden hebben we Medium Adult ontwikkeld. Het bevordert de algemene gezondheid. En dat zie je.

Meer lezen