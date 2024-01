PRODUCTDETAILS

Je ouder wordende hond is gezond, toch? Je wilt natuurlijk dat hij zo lang mogelijk speels en gezond blijft. Medium Adult 10+ van ROYAL CANIN® is speciaal aangepast aan de veranderende levensbehoefte van je hond. Veranderde levensbehoefte Heb je een middelgrote hond die tussen de 10 en 25 kilo weegt? Dan is het niet zo gek dat hij een jaar of 14, 15 wordt. En op een leeftijd van 10 jaar kan de voedingsbehoefte van je hond al veranderen. Medium Ageing 10+ is speciaal aangepaste voeding voor de veranderde voedingsbehoefte van je hond. Hoe merk je dat je hond ouder wordt? Vaak ziet hij er niet oud uit maar is de veroudering in zijn lichaam echt begonnen. Dan wil je hem eigenlik het liefst altijd jong houden. Toch neemt zijn afweersysteem neemt af. De vacht kan grijs worden, of soms een beetje mat of ruw. Reuk en smaak van je hond worden minder. En dus de eetlust. Medium Adult 10+ van ROYAL CANIN® ondersteunt de vitaliteit van je hond. Het helpt een optimale verteerbaarheid te bevorderen en verzorgt huid en vacht.

