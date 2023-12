PRODUCTDETAILS

Je kleine hond is gezond, toch? Of zou hij nog wel wat vitaler kunnen, wat levendiger? Vanaf een leeftijd van 8 jaar kan je hond ouderdomsverschijnselen krijgen. Mini Adult 8+ van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om aan zijn veranderde voedingsbehoefte te voldoen. Uitgebalanceerde voeding Je zou denken dat een kleine elegante hond kwetsbaar is. Maar dat valt juist reuze mee. De mini-hond is erg levendig en sterk. Ze kunnen zelfs ouder dan 15 jaar worden. Natuurlijk verandert hun voedingsbehoefte met het klimmen van de jaren wel. Wij adviseren daarom vanaf 8 jaar een aangepaste voeding. Mini Adult 8+ van ROYAL CANIN® is een uitgebalanceerde gezonde voeding. Speciaal om te voldoen aan de veranderde behoefte van je hond.

