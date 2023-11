PRODUCTDETAILS

Je kleine hond is gezond, toch? Of zou hij nog wel wat vitaler kunnen, wat levendiger? Vanaf een leeftijd van 12 jaar kan je hond last krijgen van ouderdomsverschijnselen. Mini Ageing 12+ Wet van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de gezonde oudere hond te ondersteunen. 100% gezonde voeding Ken je de natvoedingen van ROYAL CANIN®? Deze zijn helemaal ontwikkeld volgens de principes van onze gezonde voedingen. Zo zijn ze gericht op de voedingsstoffen die erin zitten, en niet op smaakvariaties. De voeding sluit naadloos aan op de specifieke voedingsbehoefte van je kleine hond. Iedere pouch bevat grondstoffen van de allerhoogste kwaliteit. De leveranciers hiervan zijn zorgvuldig uitgezocht. De samenstelling van de pouches is constant. Alle voeding voldoet dan ook aan de minimale eisen. Gezonde voeding Je zou denken dat een kleine elegante hond op leeftijd kwetsbaar is. Maar dat valt ontzettend mee. De mini-honden zijn erg levendig en sterk. Ze kunnen zelfs ouder dan 15 jaar worden. Natuurlijk verandert hun voedingsbehoefte met het klimmen van de jaren wel. Wij adviseren daarom vanaf 12 jaar de gezonde oudere hond te ondersteunen met Mini Ageing 12+ Wet van ROYAL CANIN®. Dit is een uitgebalanceerde gezonde natvoeding voor de kleine, oudere hond.

