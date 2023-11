Mini Dermacomfort

INFORMATIE

NB: Toevoegingsmiddelen geven uitsluitend de waarden van 'toevoegingen' weer en niet de hoeveelheden die al in de ingrediënten voorkomen. De totale hoeveelheid in de voeding staat vermeld in het overzicht met de 'Gemiddelde analyses'. Hoe kun je je hond nog meer helpen? Je kunt helpen om de huid van je hond te beschermen door zijn slaapplek en favoriete rustplaatsen schoon te houden. Dit helpt bij het verwijderen van stof en schilfers, een mogelijke voedingsbodem voor jeukende parasieten. Als je vragen of twijfels over de gezondheid van je hond hebt, neem dan contact op met je dierenarts.