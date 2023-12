Miniature Schnauzer Adult

PRODUCTDETAILS

Je Dwergschnauzer is gezond, toch? Gaat het goed met zijn urinewegen? Mini Schnauzer Adult van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de urinewegen te ondersteunen. Ook helpt het om zijn gezonde gewicht te behouden. Levenslustige familiehond De Dwergschnauzer is levendig, actief en onstuimig. En twee keer zo dapper als hij groot is. Niet voor niets heeft hij het karakter van zijn grotere broers (de grotere Schnauzers). De Dwergschnauzer is een toegewijde, vriendelijke hond. Prima geschikt als familiehond, want hij is graag met kinderen. Wel heeft hij een aantal specifieke punten van aandacht, zoals zijn kwetsbare urinewegen. Speciaal daarom is er Mini Schnauzer Adult van ROYAL CANIN®.

Meer lezen