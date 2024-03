PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Pomeranian Adult is een rasspecifieke voeding die speciaal is samengesteld voor volwassen dwergkeeshonden vanaf 8 maanden. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult bevat de omega 3-vetzuren EPA en DHA, alsook een aangepast mineralengehalte om gezonde botten en gewrichten te ondersteunen. Deze voeding ondersteunt de natuurlijke beschermende barrièrefunctie van de huid van je hond en voedt ook zijn weelderige vacht. ROYAL CANIN® Pomeranian Adult bevat hoogwaardige, zeer goed verteerbare eiwitten om een gezonde spijsvertering te ondersteunen. De evenwichtige combinatie van vezels helpt een gezonde darmtransit te bevorderen, wat gunstig is voor de kwaliteit van de ontlasting. Voorts heeft ROYAL CANIN® Pomeranian Adult een op maat gemaakte brok met een aangepaste vorm, grootte, textuur en dichtheid, afgestemd op de grootte en vorm van de kaak van de keeshond. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, is ROYAL CANIN® Pomeranian Adult ook verkrijgbaar als natvoeding met een zachte en smakelijke paté. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.

