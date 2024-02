PRODUCTDETAILS

Om een optimale gezondheid te helpen ondersteunen, sluit het ROYAL CANIN® Breed Health Nutrition-assortiment aan op de specifieke voedingsbehoeften van elk ras. ROYAL CANIN® Poodle Adult is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van volwassen poedels vanaf 10 maanden. De voeding bevat voedingsstoffen die de gezondheid van de wollige vacht van de poedel helpen te behouden. De voeding is verrijkt met omega 3-vetzuren (EPA en DHA) en bernagieolie. Het aangepaste eiwitgehalte ondersteunt de continue haargroei. Dankzij de aanwezigheid van calciumvangers is de brok van ROYAL CANIN® Poodle Adult speciaal ontwikkeld om een goede mondhygiëne bij je hond te ondersteunen en de vorming van tandsteen te verminderen. Voorts helpt deze formule ook de spiermassa van jouw poedel te behouden.

