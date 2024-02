PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Pug Adult is geschikt voor honden van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen mopshond. Omdat de mopshond een geplooide huid heeft en de plooien warm kunnen worden en ongewenst vocht kunnen vasthouden, is het belangrijk dat de voeding van jouw hond een gezonde huid helpt ondersteunen. De exclusieve samenstelling van ROYAL CANIN® Pug Adult helpt de barrièrefunctie van de huid ondersteunen en draagt bij tot de algemene gezondheid van de huid. ROYAL CANIN® Pug Adult bevat ook een combinatie van voedingsstoffen die de spiermassa van je mopshond helpen ondersteunen. Mopshonden hebben zeer specifieke kenmerken: een groot hoofd en een compact, gespierd lichaam. Door de vorm van hun kaken en hun vollere lippen kunnen ze hun voeding soms moeilijk oppakken . De vorm en grootte van de brok van ROYAL CANIN® Pug Adult zijn speciaal ontworpen opdat mopshonden hem makkelijker kunnen oppakken. De brok is verder ook ontwikkeld om je hond aan te moedigen om erop te kauwen voor hij zijn eten inslikt.

