ROYAL CANIN® Pug Puppy is geschikt voor mopshonden tot 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw puppy. Tijdens deze belangrijke groeiperiode ontwikkelt het immuunsysteem van je puppy zich geleidelijk. ROYAL CANIN® Pug Puppy bevat een synergetisch antioxidantencomplex dat zijn natuurlijke afweer helpt ondersteunen. De exclusieve samenstelling van ROYAL CANIN® Pug Puppy bevat een specifiek complex en de omega 3-vetzuren EPA en DHA om de barrièrefunctie van de huid te helpen voeden en ondersteunen, wat belangrijk is om de huid van je puppy in een optimale gezondheid te houden. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Pug Puppy ingrediënten die speciaal geselecteerd worden omdat ze hoogwaardige eiwitten (L.I.P.) en prebiotica (FOS) bevatten, en zo de gezondheid van het spijsverteringsstelsel van je jonge mopshonden helpen ondersteunen. De brok van ROYAL CANIN® Pug Puppy is exclusief op maat van de mopshond gemaakt. Door de vorm van hun kaak en hun vollere lippen kunnen mopshonden hun voeding soms moeilijk oppakken. Daarom zijn de vorm en grootte van de brok van deze voeding speciaal ontworpen opdat mopshonden hem makkelijk kunnen oppakken. De aangepaste brok moedigt je puppy ook aan om zijn voeding goed te kauwen voor hij ze inslikt.

