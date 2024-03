PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy is geschikt voor puppy’s tot 18 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw jonge rottweiler. Aangezien het immuunsysteem van je puppy zich geleidelijk ontwikkelt, bevat ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy een synergetisch antioxidantencomplex, met onder andere vitamine E. Deze exclusieve formule helpt de natuurlijke afweer van je puppy in deze belangrijke levensfase ondersteunen. ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy bevat L-carnitine en een aangepast eiwit-, calcium- en fosforgehalte. Deze voedingsstoffen helpen de gezonde ontwikkeling van de spieren en botten van je puppy ondersteunen. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy ook nog zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica (FOS) om een gezonde spijsvertering bij je puppy te ondersteunen. De brok van ROYAL CANIN® Rottweiler Puppy is exclusief op maat van de rottweiler gemaakt. De grootte en vorm van deze brok zijn speciaal aangepast aan de vorm van de kaak van je puppy, waardoor je jonge rottweiler zijn voeding makkelijker kan oppakken en kauwen.

