PRODUCTDETAILS

De groei is een essentiële fase in het leven van jouw hond. Het is een periode vol grote lichamelijke veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze fase ontwikkelt de natuurlijke afweer van je shih tzu-puppy zich geleidelijk. Daarom heeft hij een voeding nodig die de voedingsstoffen bevat die een gezonde groei en optimale ontwikkeling ondersteunen. ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy is geschikt voor shih tzu’s tot 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw puppy. ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy helpt het immuunsysteem van je puppy ondersteunen, met name dankzij een synergetisch antioxidantencomplex met onder andere vitamine E. ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy bevat ook vitamine A, EPA en DPA, en is verrijkt met bernagieolie om de barrièrefunctie van de huid te helpen ondersteunen om de huid gezond en de vacht gevoed te helpen houden. Voorts bevat ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy ook een combinatie van voedingsstoffen met hoogwaardige eiwitten en prebiotica, die een gezonde spijsvertering en een optimaal evenwicht van de darmflora helpen ondersteunen, wat bevorderlijk is voor de kwaliteit van de ontlasting. De exclusieve brok van ROYAL CANIN® Shih Tzu Puppy is speciaal op maat gemaakt voor de kortschedelige kaken van dit ras, zodat jouw shih tzu-puppy hem makkelijk kan oppakken en je puppy ook aangemoedigd wordt om te kauwen.

Meer lezen