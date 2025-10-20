Volledig diervoeder voor honden - Voor teven van zeer grote rassen (> 45kg) en hun pups - Teven tijdens de laatste weken van de dracht en tijdens het zogen - Voor pups vanaf het spenen tot 2 maanden. Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.Pasgeboren puppy's hebben unieke voedingsbehoeften omdat hun zintuigen en zenuwstelsel zich nog volop aan het ontwikkelen zijn. Bovendien vergt het voeden van puppy's erg veel van de stofwisseling van het moederdier. Tijdens het spenen, wanneer het nest langzaamaan overgaat op vast voedsel, hebben de moederdieren en haar puppy’s aangepaste voeding nodig om aan hun unieke voedingsbehoeften te voldoen. ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog is specifiek samengesteld om de voedingsbehoeften van moederhonden en puppy's te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor volwassen honden van zeer grote rassen (>45 kg) en puppy's tot 2 maanden oud. Honden van zeer grote rassen krijgen vaak grote nesten, met soms meer dan 10 puppy's, en dit vergt erg veel van hun. Deze uitgebalanceerde voeding is specifiek aangepast aan de hoge energiebehoeften van honden van zeer grote rassen tijdens het einde van de dracht en tijdens het zogen. Daarnaast is het product ook samengesteld om de gezonde ontwikkeling van nog niet gespeende puppy's te ondersteunen. Deze formule bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog ook een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een gezonde spijsvertering. Deze formule is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA), waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een gezonde ontwikkeling van de hersenen bij jonge puppy's helpen ondersteunen. De brokken van ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog zijn gemakkelijk in het water te weken tot een smakelijke paptextuur die ideaal is voor het spenen van puppy's. Wist je dat de voedingsbehoeften van puppy's veranderen naarmate ze groeien? Na amper 8 weken hebben ze al voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften in de volgende groeifase. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op ROYAL CANIN® Giant Puppy. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor je hond én haar puppy's.