PRODUCTDETAILS

Is je hond gesteriliseerd of gecastreerd? Dan veroorzaakt dit veranderingen in de hormoonhuishouding. De behoeften van je hond kunnen hierdoor veranderen. Je hond heeft dan minder calorieën nodig. Met speciale Sterilised Wet natvoeding help je je hond op een gezond gewicht te blijven. Ander voedingspatroon. Sterilisatie of castratie van je hond zorgt voor een verandering in de hormoonhuishouding. Na deze ingreep heeft je hond minder energie nodig. Daarom is het nodig om het voedingspatroon aan te passen. Naast de droogvoeding adviseren we Sterilised Wet van ROYAL CANIN® voor volwassen honden. Deze natvoeding is speciaal ontwikkeld om je hond op gezond gewicht te houden.

