ROYAL CANIN® TRAINING TREATS zijn geschikt voor honden ouder dan zes maanden, samengesteld door dierenartsen en goedgekeurd door honden. Deze snacks zijn samengesteld met een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde mix van ingrediënten, ondersteund door meer dan 50 jaar onderzoek en observatie in hondenvoeding. Of je nu basiscommando’s of geavanceerde trucjes aanleert, ROYAL CANIN® TRAINING TREATS bieden de perfecte balans tussen smaak en voeding. ROYAL CANIN® TRAINING TREATS bevatten DHA en vitamine C en E om een gezonde hersenfunctie te helpen ondersteunen, vanaf de puppytijd tot de latere levensjaren. Met minder dan drie calorieën per stuk zijn deze caloriearme snacks ontwikkeld om de gezondheid van je hond te helpen behouden en tegelijkertijd goed gedrag te belonen. Onze trainingssnacks zijn ontwikkeld als aanvulling op elke voeding in het ROYAL CANIN® assortiment voor gezonde huisdieren ouder dan zes maanden. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking en geef je hond niet meer dan het aanbevolen aantal stuks per dag.