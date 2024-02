PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult is geschikt voor west highland white terriërs van meer dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. De kenmerkende en stugge witte vacht van jouw "westie" heeft speciale verzorging nodig om de kwaliteit van zijn vacht te behouden en zijn huid gezond te houden. Daarom bevat ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult een specifiek complex van voedingsstoffen en omega 3-vetzuren (EPA en DHA), om de gezondheid van de huid en vacht van jouw westie te helpen behouden. ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult bevat ook specifieke aminozuren die de haargroei ondersteunen en vetzuren uit bernagieolie en lijnzaad om de huid extra te voeden. Dankzij de aanwezigheid van calciumvangers helpt de brok van ROYAL CANIN® West Highland White Terrier Adult de vorming van tandsteen verminderen. Bovendien is de voeding ook aantrekkelijk voor de meest kieskeurige eters dankzij een speciaal samengestelde combinatie van uitzonderlijke aroma’s, die de smakelijkheid vergroten.

Meer lezen