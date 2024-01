PRODUCTDETAILS

Je zeer kleine hond is gezond, toch? Of kan hij nog wel wat meer levenskracht hebben? En zijn vacht, kan die nog mooier glanzen? X-Small Adult van ROYAL CANIN® bevordert een mooie vacht en een goede gezondheid. Klein formaat, grote levenslust Hoe klein ze ook zijn, ze zijn ontzettend levendig en charmant. Zeer kleine honden hebben aan energie dan ook geen gebrek. Om te voorzien in deze grote behoefte aan energie is het goed om ze drie keer per dag een goede uitgebalanceerde voeding te geven. En... geen tussendoortjes. X-small Adult ondersteunt je zeer levenskrachtige hond van 10 maanden tot 10 jaar. Een innovatie in gezonde voeding Op basis van de nieuwste wetenschappelijke mogelijkheden heeft ROYAL CANIN® het X-small assortiment ontwikkeld. Vier exclusieve voedingen die speciaal zijn afgestemd op de behoeftes van je zeer kleine hond. De op maat gemaakte brokjes X-small Adult passen perfect bij zijn kleine kaak. Ze bevatten voedingsstoffen die voldoen in de energiebehoefte en ondersteunen een gezonde huid en vacht. X-small Adult zorgt voor een goede kwaliteit ontlasting. Ook ondersteunt het de urinewegen en helpt het tandsteen voorkomen. Kleine brokjes hebben een groot resultaat. Kijk maar eens hoe levenskrachtig je hond is!

