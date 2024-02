Light Weight Care X-Small

WEIGHT CARE PROGRAMME

HELP JE HOND EEN GEZOND GEWICHT BEHOUDEN 1. Volledige en uitgebalanceerde samenstelling, zowel in nat- als droogvoeding, zodat je de perfecte combinatie voor je hond kunt kiezen. 2. Houd je hond actief met wandelingen, spelletjes in het park of spelen in huis. 3. Beloon je hond met brokjes afkomstig van zijn dagelijkse rantsoen in plaats van met snacks. 4. Als je vragen of zorgen over de gezondheid van je hond hebt, neem dan contact op met je dierenarts.