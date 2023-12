Early Renal (natvoer)

PRODUCTDETAILS

Chronische nierziekte komt regelmatig voor bij oudere honden. Een speciale voeding van de dierenarts kan de nierfunctie van jouw hond ondersteunen, vanaf het allereerste stadium van deze aandoening. Chronische nierziekte zie je niet Wist je dat de tekenen van chronische nierziekte pas zichtbaar worden als al 75% van de nierfunctie verloren is? Door jouw hondtijdig en regelmatig te laten onderzoeken door de dierenarts, kan nierziekte al veel eerder worden vastgesteld. En hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe beter een speciale voeding de nierfunctie kan ondersteunen. Een speciale dieetvoeding van de dierenarts ROYAL CANIN® Early Renal is speciaal ontwikkeld om de nierfunctie te ondersteunen van honden met een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische nierziekte, of die zich reeds in de eerste stadia van de aandoening bevinden. Hiervoor heeft de voeding een speciale samenstelling met een gematigd fosforgehalte en omega-3 vetzuren EPA en DHA. Daarnaast is de voeding verrijkt met een antioxidantencomplex om gezonde cellen en weefsels te helpen behouden.

Meer lezen