Gastrointestinal Moderate Calorie van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de spijsvertering van je hond te ondersteunen. Het helpt acute absorptiestoornissen in de darm te verminderen. De voedingsstoffen in Gastro Intestinal dragen bij aan een gezonde spijsvertering van je hond. Heeft je hond door zijn lastige spijsvertering minder trek in zijn eten? GastroIntestinal is juist erg smakelijk en dat bevordert zijn eetlust. Gastrointestinal Moderate Calorie heeft een gematigd energiegehalte. Zo helpt het bijvoorbeeld je gecastreerde of oudere hond ook nog eens om zijn gezonde gewicht te behouden.

