VERKLARING OVER VETERINARY-VOEDING VOOR HUISDIEREN

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY SMALL DOGS droogvoeding is een volledig diervoeder voor honden voor het oplossen van struvietsteen, ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming en ter vermindering van overgewicht. Urineonderverzadigende of metastabiliserende eigenschappen voor struviet en/of urineverzurende eigenschappen. AANBEVELINGEN: aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Aanbevolen gebruiksduur voor dit diervoeder voor het oplossen van struvietsteen: 5-12 weken en aanvankelijk ten hoogste zes maanden ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming. Aanbevolen gebruiksduur: totdat het gewenste lichaamsgewicht is bereikt en nadien indien nodig om het gewenste lichaamsgewicht in stand te houden. Voor efficiënt gewichtsverlies of de instandhouding van het ideale gewicht mag de aanbevolen dagelijkse energie-inname niet worden overschreden.