VERKLARING OVER VETERINARY-VOEDING VOOR HUISDIEREN

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC SMALL DOGS droogvoeding is een volledig diervoeder voor honden voor het oplossen van struvietsteen, ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming en ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. Urineonderverzadigende of metastabiliserende eigenschappen voor struviet en/of urineverzurende eigenschappen. Gehydrolyseerde eiwitbronnen en geselecteerde koolhydraatbronnen. AANBEVELINGEN: aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Aanbevolen gebruiksduur voor dit diervoeder voor het oplossen van struvietsteen: 5-12 weken en aanvankelijk ten hoogste zes maanden ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming. Aanbevolen gebruiksduur ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen: 3-8 weken. Als tekenen van intolerantie verdwijnen, kan deze voeding aanvankelijk tot één jaar worden gebruikt.