Groeit je puppy goed?

Verloopt de groei volgens verwachting?

Vanaf de leeftijd van 13 weken zit je pup in de ‘snelle groeifase’. Deze fase duurt tot hij ongeveer op de helft van zijn uiteindelijke volwassen gewicht zit. In deze periode maakt het lijf van je puppy ontzettend veel nieuw weefsel aan, dus ook botweefsel. In deze fase is het risico op schade aan het skelet het grootst als je puppy nu niet de juiste voedingsstoffen en een goede balans van calcium/fosfor binnenkrijgt.



Om te beoordelen of je puppy niet te snel of te langzaam groeit, kun je de groei van je puppy volgen met behulp van de ROYAL CANIN-groeicurve. (Deze is verkrijgbaar bij je dierenarts of vraag hem aan via ons Kenniscentrum.) Twijfel je of je puppy wel goed groeit, vraag dan altijd advies aan je dierenarts.

Wat als je puppy te snel groeit?

Merk je aan je puppy dat hij ander gedrag vertoont of ergens pijn lijkt te hebben voor jouw gevoel? Raadpleeg dan meteen de dierenarts, want je pup zou last kunnen hebben van groeipijn. Groeipijn ontstaat als je puppy’s skelet iets sneller groeit dan de rest van zijn lichaam. Je puppy kan hier veel last van hebben.



De kans op groeipijn is groter als je puppy niet de juiste verhouding tussen calcium en fosfor binnenkrijgt via zijn voeding. In speciale puppyvoeding zijn deze voedingsstoffen heel precies uitgebalanceerd. Puppy’s zijn nog niet in staat om de hoeveelheid calcium die ze opnemen goed te reguleren. Hierdoor kunnen ze te veel calcium vasthouden, vooral de voeding een hoog calciumgehalte heeft*. Een teveel aan calcium kan leiden tot skeletmisvorming**. Daarom is het ook belangrijk dat je je puppy niet te veel voeding geeft, maar de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid op de verpakking respecteert.



Bron*: Hazewinkel et al., 1991, Tryfonidou, 2002 Bron**: Hazewinkel et. al. 1985

Voeding voor volwassen honden?

Soms adviseren mensen in je omgeving om je puppy voeding voor volwassen honden te geven, omdat daar minder calcium en fosfor in zit. Dit is geen verstandig advies, want dan bestaat de kans dat je puppy te weinig andere zeer belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. En misschien op den duur zelfs ook te weinig calcium of fosfor. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van zijn botten. De kans op gewrichtsproblemen op latere leeftijd neemt dan toe.



Om er zeker van te zijn dat jouw puppy de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt, kies je best voor de speciaal voor puppy’s ontwikkelde voeding van ROYAL CANIN®. Er is ook nog een voeding verkrijgbaar die precies is samengesteld voor het ras of de grootte van jouw puppy. Via de ROYAL CANIN®-voedingswijzer kun je snel achterhalen welke puppyvoeding het meest geschikt is voor jouw puppy. Alle voedingen van ROYAL CANIN® voldoen aan de Europese wetenschappelijke richtlijnen.