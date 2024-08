De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 6 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

Nu jouw puppy 6 maanden oud is, zal hij minder hard groeien. Je puppy heeft bijna zijn uiteindelijke grootte bereikt. Toch heeft jouw puppy de komende maanden nog baat bij puppyvoeding omdat er in zijn lijf nog van alles gaande is.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Omdat je puppy mogelijk veel energie heeft, maar beperkt mag bewegen, is het een goede afwisseling om je puppy mentale uitdaging te geven. Probeer korte trainingsmomenten af te wisselen met een (zoek)spelletje of geef je puppy eens een voederpuzzel. Een mentaal uitgedaagde puppy is een tevreden puppy.

Ontwikkeling van de hersenen

Je puppy zit waarschijnlijk vol in de puberteit. Ondanks dat zijn hersenen bijna volledig ontwikkeld zijn, is luisteren op dit moment niet zijn sterkte kant. Zijn hormonen zijn sterk aanwezig en ook kan je pup wat gevoeliger zijn voor stress.

Welk gedrag hoort hierbij?

Je puppy wordt seksueel volwassen (en vruchtbaar!). De hormonen razen door zijn lijf, je puppy wordt steeds zelfstandiger, terwijl hij nog niet zo stressbestendigheid is. Zowel reuen als teven kunnen daarom wat sneller ander gedrag inzetten naar andere honden toe, maar ook tegen jou als baas! Accepteer dit gedrag niet 'omdat het maar een kleine hond is'. Blijf consequent en accepteer dit gedrag niet.