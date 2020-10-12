Питателна ли е храната за моята котка или моето куче?
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За да живеят дълго и да са здрави, котките и кучетата се нуждаят от правилната храна. Но като собственик на домашен любимец може да е трудно да разберете дали храната, която му давате, задоволява всичките му нужди. Така че, ако се притеснявате, че вашата котка или куче страда от недостиг на основни хранителни вещества, ето няколко неща, които трябва да имате предвид.Какво представлява питателната храна за домашни любимци?
Когато оценявате здравословна храна за куче или котка, трябва да вземете предвид не само съставките, които тя съдържа.
Пълноценната и балансирана диета може да бъде постигната по различни начини, като се използват съставки от широк кръг източници – животински белтъчини, растителни белтъчини, зърнено-житни култури и много други.
Всички тези съставки могат да предложат основни витамини, белтъчини, минерали и мазнини за кучета и котки. Най-важни са хранителните вещества, осигурявани от комбинацията от съставки и, може би по-важното, от начина, по който те се включват в храната за домашни любимци.
Всъщност е възможно да се създаде един и същ хранителен профил чрез комбиниране на много различни съставки. Например пилешкото и картофеното пюре имат много сходен хранителен профил с ориза, фасула и тофуто. Въпреки че това са две много различни ястия, те са много сходни по съдържание на хранителни вещества.
Важното е не толкова какви са съставките, а какви хранителни вещества получава котката или кучето от тези съставки. Казано накратко, добрият хранителен профил е този, който осигурява необходимото на вашия домашен любимец.
Лесноусвоима ли е храната на моето куче или котка?
Това ни отвежда към друг много важен фактор, когато става въпрос за оценка на здравословната котешка или кучешка храна – усвояемостта.
Усвояемостта означава способността на храната да бъде смляна и усвоена от домашния любимец. Например дадена съставка може да е богата на хранителни вещества, но да е трудноусвоима за котката или кучето. Това означава, че по-малко хранителни вещества се абсорбират от червата на животното и вследствие на това по-малко попадат в кръвообращението.
Може да имате смес от съставки, която изглежда много питателна, но ако храната за домашни любимци не е усвоима, тогава основните хранителни вещества, от които се нуждае вашата котка или куче, няма да бъдат освободени и абсорбирани.
Има редица фактори, които могат да определят усвояемостта. Те включват стандартния състав по отношение на вида и съотношението на различните съставки, както и качеството на съставките.
Начинът, по който съставките се смилат и приготвят, също може да окаже голямо влияние върху усвояемостта. Например царевицата в сурова форма има влакнеста външна обвивка, но когато се смели и приготви правилно, средата се показва, което улеснява усвояването на полезните хранителни вещества от котките и кучетата.
По същия начин прекомерната термична обработка по време на производствения процес на месо и странични животински продукти може да доведе до намалена усвояемост и намалена бионаличност на определени аминокиселини. Това означава, че по-малко белтъчини се усвояват и абсорбират.
Но как можете да разберете дали диетата на вашия домашен любимец е усвоима и дали той получава нужните хранителни вещества? Един от начините е да се следите изпражненията му – обикновено кучетата и котките трябва да изхождат оформени, но не прекалено твърди изпражнения веднъж или два пъти на ден. Ако вашият домашен любимец произвежда по-малко изпражнения или те имат различна консистенция, може да има проблем с усвояемостта. Ако се напъва при дефекация, това също може да е признак за храносмилателни проблеми.
Както винаги трябва да се консултирате с вашия ветеринарен лекар, ако имате някакви притеснения относно здравето на червата на вашия домашен любимец – той ще може да ви препоръча диета, която е усвоима за вашата котка или куче.
Рискове от недостиг на хранителни вещества при котки и кучета
Всяко хранително вещество, включително витамините и минералите, играе роля в телесната функция на вашата котка или куче. Ето защо недостигът на хранителни вещества може да има опустошителни последици.
Например липсата на витамин А в диетата може да доведе до проблеми с очите, кожни състояния и дори белодробни усложнения. По същия начин недостигът на калций може да причини намалено съдържание на минерали в костите, което води до по-меки кости и дори фрактури.
Ето защо е толкова важно да сте сигурни, че храната, която давате на вашия домашен любимец, задоволява специфичните му хранителни нужди.
Поставяне на първо място на индивидуалните нужди на вашия домашен любимец
Трябва да бъде избран оптимален хранителен профил въз основа на нуждите на домашния любимец – порода, етап от живота, начин на живот, индивидуални предпочитания и здравословно състояние. Оттук се набавят висококачествени, лесноусвоими съставки, които могат да се комбинират, за да съответстват на желания хранителен профил. Това наричаме базиран на хранителни вещества подход.
Този метод гарантира, че храната за домашни любимци осигурява достатъчно енергия, с подходящите количества белтъчини, мазнини и въглехидрати за домашния любимец. Това също така означава, че хранителните нужди за правилно физическо развитие и поддържане на здравето са задоволени с незаменими аминокиселини, витамини, минерални и мастни киселини.
Домашни любимци с нарушения на здравето, като кожни проблеми или смущения на пикочната система, може да се нуждаят от целенасочена поддръжка, с точни нива на антиоксиданти, фибри и пребиотици. За други може да са полезни специални формули за грижа, съдържащи много специфични хранителни вещества в ограничено или по-голямо количество за подпомагане на овладяването на конкретни здравословни проблеми.
Ние в Royal Canin винаги сме се застъпвали за базиран на хранителни вещества подход. Ето как разработваме прецизно хранене за котки и кучета с всички индивидуални хранителни потребности. За повече информация разгледайте нашата гама от храни за домашни любимци или говорете с вашия ветеринарен лекар.
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