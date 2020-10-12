Питателна ли е храната за моята котка или моето куче?

Има редица фактори, които могат да определят усвояемостта. Те включват стандартния състав по отношение на вида и съотношението на различните съставки, както и качеството на съставките.

Начинът, по който съставките се смилат и приготвят, също може да окаже голямо влияние върху усвояемостта. Например царевицата в сурова форма има влакнеста външна обвивка, но когато се смели и приготви правилно, средата се показва, което улеснява усвояването на полезните хранителни вещества от котките и кучетата.

По същия начин прекомерната термична обработка по време на производствения процес на месо и странични животински продукти може да доведе до намалена усвояемост и намалена бионаличност на определени аминокиселини. Това означава, че по-малко белтъчини се усвояват и абсорбират.

Но как можете да разберете дали диетата на вашия домашен любимец е усвоима и дали той получава нужните хранителни вещества? Един от начините е да се следите изпражненията му – обикновено кучетата и котките трябва да изхождат оформени, но не прекалено твърди изпражнения веднъж или два пъти на ден. Ако вашият домашен любимец произвежда по-малко изпражнения или те имат различна консистенция, може да има проблем с усвояемостта. Ако се напъва при дефекация, това също може да е признак за храносмилателни проблеми.

Както винаги трябва да се консултирате с вашия ветеринарен лекар, ако имате някакви притеснения относно здравето на червата на вашия домашен любимец – той ще може да ви препоръча диета, която е усвоима за вашата котка или куче.

Рискове от недостиг на хранителни вещества при котки и кучета

Всяко хранително вещество, включително витамините и минералите, играе роля в телесната функция на вашата котка или куче. Ето защо недостигът на хранителни вещества може да има опустошителни последици.

Например липсата на витамин А в диетата може да доведе до проблеми с очите, кожни състояния и дори белодробни усложнения. По същия начин недостигът на калций може да причини намалено съдържание на минерали в костите, което води до по-меки кости и дори фрактури.

Ето защо е толкова важно да сте сигурни, че храната, която давате на вашия домашен любимец, задоволява специфичните му хранителни нужди.