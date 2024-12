SENSIBLE 33

Храносмилателната система на някои котки е чувствителна към определени видове храни. Ако такъв е случаят с вашата котка, може да е необходима смяна на храната, за да се успокои стомахът ѝ. Има много хранителни вещества, които биха повлияли успокояващо на храносмилателната система на котката ви. Подходяща за котки в зряла възраст от 1 до 7 години, формулата ROYAL CANIN® Sensible е специално създадена да помогне на котките с признаци на чувствителност към определени храни. Тя съдържа изключителна комбинация от хранителни вещества, които да подсилят и осигурят оптималното здраве на храносмилателната система. ROYAL CANIN® Sensible е много апетитна и съдържа 3 различни вида гранули и внимателно подбрани вкусове, които да стимулират приема на храна и да улеснят храносмилането. Какво още? ROYAL CANIN® Sensible е формулирана така, че да подпомага здравето на уринарната система на котки като вашата. След като състоянието на храносмилателната система на котката ви започне да се подобрява, можете да продължите да храните с ROYAL CANIN® Sensible, защото тази формула е създадена така, че не само да подобри храносмилането, но и поддържа котката ви и след това.