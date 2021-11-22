Всичко, което трябва да знаете за породата



„Най-добър приятел“ е идеалната фраза, описваща дългокосместото чихуахуа, идеалното куче-другар. Лоялността е даденост за представителите на породата, които лесно се чувстват уютно, но винаги са нащрек, когато става въпрос за стопанина им. Може да се случи чихуахуа да лае по непознати, но това едва ли е причина за безпокойство. Не след дълго ще се разсеят от друга неспирна дейност. Времето за игра е по всяко време, що се отнася до тях!

Изпълненият със сила характер на породата чихуахуа проличава в официалното класиране: в момента те държат 11-то място в годишния списък на най-популярните породи на Американския киноложки клуб.

И можеш ли да кажеш "джобно" куче?! Породата никога не расте повече от 3 килограма, така че е напълно възможно да ги носите почти навсякъде.

Когато става въпрос за кучета, често ни съветват да пазим децата от страх, че кучето може неволно да ги нарани. Но тъй като тази порода е толкова малка, всъщност децата са тези, които могат да наранят кучето чихуахуа, без да искат. Те могат да бъдат крехки, така че внимавайте. Играта на закрито е идеална за тях, както и малките паркове за кучета. Умственото стимулиране е чудесно за породата чихуахуа, а игрите също са идеален начин за прекарване на времето.

Макар и да са далеч от това да са огромни кучета-пазачи, чихуахуа могат да бъдат също толкова покровителствени към своето „стадо“. Те често са резервирани към непознатите, но тази предпазливост изчезва, след като се създаде нова връзка.