Да поговорим за дългокосместото чихуахуа
Официално наименование: дългокосместо чихуахуа
Други имена: чиуауа, чи
Произход: Мексико
Склонност към слюноотделяне1 out of 5
Необходимост от грумиране3 out of 5
Ниво на падане на козината3 out of 5
Склонност към лаене2 out of 5
Ниво на енергия*3 out of 5
Съвместимост с други домашни любимци3 out of 5
Топло време3 out of 5
Студено време1 out of 5
Подходящ за живот в апартамент5 out of 5
Може да остава сам2 out of 5
Семеен домашен любимец? *4 out of 5
|Мъжки
|Женски
|Височина
|Височина
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Тегло
|Тегло
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Подрастващо кученце
|Зряла възраст
|От 2 до 10 месеца
|10 месеца до 8 години
|Напреднала възраст
|Старост
|От 8 до 12 години
|От 12 години
|Педиатрична възраст
|От раждането до 2 месеца
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Запознайте се с дългокосместото чихуахуа
Всичко, което трябва да знаете за породата
„Най-добър приятел“ е идеалната фраза, описваща дългокосместото чихуахуа, идеалното куче-другар. Лоялността е даденост за представителите на породата, които лесно се чувстват уютно, но винаги са нащрек, когато става въпрос за стопанина им. Може да се случи чихуахуа да лае по непознати, но това едва ли е причина за безпокойство. Не след дълго ще се разсеят от друга неспирна дейност. Времето за игра е по всяко време, що се отнася до тях!
Изпълненият със сила характер на породата чихуахуа проличава в официалното класиране: в момента те държат 11-то място в годишния списък на най-популярните породи на Американския киноложки клуб.
И можеш ли да кажеш "джобно" куче?! Породата никога не расте повече от 3 килограма, така че е напълно възможно да ги носите почти навсякъде.
Когато става въпрос за кучета, често ни съветват да пазим децата от страх, че кучето може неволно да ги нарани. Но тъй като тази порода е толкова малка, всъщност децата са тези, които могат да наранят кучето чихуахуа, без да искат. Те могат да бъдат крехки, така че внимавайте. Играта на закрито е идеална за тях, както и малките паркове за кучета. Умственото стимулиране е чудесно за породата чихуахуа, а игрите също са идеален начин за прекарване на времето.
Макар и да са далеч от това да са огромни кучета-пазачи, чихуахуа могат да бъдат също толкова покровителствени към своето „стадо“. Те често са резервирани към непознатите, но тази предпазливост изчезва, след като се създаде нова връзка.
2 факта за дългокосместото чихуахуа
1. Не ги глезете твърде много.
Вярвате или не, дългокосместите чихуахуа лесно могат да напълнеят. С такова малко тяло и твърде многото хапвания лесно се натрупват килограми. Давайте им шепа гранули като лакомство, взети от дневната им дажба. Официалната класификация на породите определя, че чихуахуа достига 2,72 кг най-много.
2. Толкова малки в големия свят
Характерът на чихуахуа определено е дързък: не бива да забравяме, че са известни с това, че предизвикват кучета, многократно по-големи от тях. Да научите новото си куче на нов номер – как да се разбира с другите – ще бъде ключът към правилното социализиране, докато расте.
История на породата
Мнозина се чудят откъде идва умалителното чихуахуа. Кучето произлиза от Мексико през XII век- от времето, когато ацтеките завладяват цивилизацията на толтеките и кучетата течичи, по-едрите прародители на породата чихуахуа. Течичи са били по-леки и по-пъргави от днешните чихуахуа, ако това изобщо е възможно за такава дребна порода куче.
През всичките тези векове чихуахуа се запазват, като в крайна сметка придобиват огромна популярност в САЩ малко след началото на XIX в., когато американците ги откриват на тяхното място на произход – Чихуахуа, мексиканския щат, който граничи с Тексас. След това името течичи е променено и породата чихуахуа процъфтява северно от границата.
Дългокосместите чихуахуа могат да имат афинитет към собствения си вид, като са склонни да се придържат към себеподобни. Тъй като не са отглеждани за конкретна работа, чихуахуа служат най-добре като семейни кучета и, разбира се, са прекрасен партньор за пътуване. Размерът им е идеален за тази цел: породата кучета чихуахуа се смята за най-малката в света, като достига най-много до малко над 2,7 килограма.
От главата до опашката
Физически характеристики на дългокосместото чихуахуа
1.Уши
2.Глава
3.Тяло
4.Козина
5.Опашка
Неща, за които трябва да внимавате
От специфични черти на породата до общото здраве – ето някои интересни факти за вашето дългокосместо чихуахуа
Това е едно упорито куче
Твърдоглавият характер на дългокосместото чихуахуа и своеволната му решителност са изненадващи, като се има предвид дребния му размер. Но малкото може да означава и силно, когато става въпрос за постигане на своето. Дългокосместите чихуахуа са интелигентни и ще ви надхитрят, ако им позволите! Решението: дисциплинирайте своето куче отрано и се уверете, че е наясно кой командва парада. Доброто обучение на вашето дългокосместо чихуахуа може да компенсира всяка упорита жилка, която може да има, и да изгради добро поведение.
Твърде многото физическа активност ги изтощава
Породата чихуахуа със сигурност е много енергична, но не бъркайте тази черта с желанието на вашето дългокосместо чихухуа за много дълги разходки и безкрайни игри. Малкото тяло означава, че по-малкото е повече. Обикновената игра на закрито всеки ден е най-доброто за дългокосместото куче чихуахуа и в крайна сметка ще се раздвижи повече, отколкото от по-кратките разходки. И както при всички по-малки кучета, ако се уморят твърде много, можете просто да ги вдигнете и да ги сложите в транспортна клетка или кош, докато се приберете вкъщи.
Кучетата чихуахуа могат да имат няколко здравословни проблема
Малките породи кучета могат да бъдат предразположени към хипогликемия или ниска кръвна захар. Не е трудно да си помислите, че малкото тяло на дългокосместото чихуахуа не се нуждае от много, но прекалено дългите интервали между храненията могат да причинят сериозен спад в енергията на вашето куче. Спазвайте редовен график за хранене и указанията за хранене на опаковките на храните. Породата може понякога да има сърдечни проблеми, като стеснени сърдечни клапи или заболяване на атриовентрикуларната клапа, или потенциални проблеми със сърдечната клапа, заболяване на очите и луксация на пателата (изместено колянно капаче). Редовните прегледи при ветеринарен лекар могат да предотвратят всякакви проблеми, преди да са започнали.
Здравословна храна, по-здраво куче
При избора на храна за чихуахуа трябва да се вземат предвид много фактори: неговата възраст, начин на живот, ниво на активност, физиологично състояние и здраве, включително потенциални заболявания или чувствителности. Храната осигурява енергия за осигуряване на жизнените функции на кучето, а пълната хранителна формула трябва да съдържа регулиран баланс на хранителните вещества, за да се избегне всякакъв дефицит или излишък в храната им, като и двете биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху кучето. Следните препоръки са за здрави животни. Ако вашето куче има здравословни проблеми, се консултирайте с вашия ветеринарен лекар, който ще предпише специална ветеринарна диета. Трябва постоянно да има чиста и прясна вода, за да се поддържа здравето на уринарната система на кучето ви. При горещо време и особено при упражнения навън носете вода за честите почивки на вашето куче.
Нуждите на кученцето чихуахуа от енергия, протеини, минерали и витамини са много по-високи от тези на куче в зряла възраст. Те се нуждаят от енергия и хранителни вещества, за да поддържат тялото си, но и за да растат и да го изграждат. До навършване на 8 месеца имунната система на кученцето чихуахуа се развива постепенно. Комплексът от антиоксиданти – включително витамин Е – може да помогне за поддържане на естествената им защита през това време на големи промени, открития и нови срещи. Храносмилането им е различно от това на възрастно чихуахуа: храносмилателната им система все още не е зряла, така че е важно да се осигурят лесносмилаеми протеини, които ще бъдат ефективно усвоени. Балансираният прием на фибри, като псилиум, може да помогне за улесняване на чревното преминаване и да допринесе за добро качество на изпражненията.
По същия начин зъбите на кученцето – започвайки с млечните зъби или първите зъби, а след това постоянните зъби – са важен фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на размера, формата и твърдостта на гранулата. Тази фаза на растеж означава и по-високи енергийни нужди, затова храната трябва да има високо енергийно съдържание (изразено в ккал/100 г храна), докато концентрациите на всички други хранителни вещества ще бъдат по-високи от нормалните в специално формулираната храна за растеж. Препоръчва се дневната дажба да се раздели на три порции на ден, докато навърши шест месеца, след което да преминете към две порции на ден.
Основните хранителни цели за възрастни кучета чихуахуа са:
Поддържане на идеално телесно тегло чрез използване на лесносмилаеми съставки и поддържане на съдържанието на мазнини на разумно ниво.
Запазване на здравето и красотата на кожата и козината с обогатеното осигуряване на незаменими мастни киселини (най-вече EPA-DHA), незаменими аминокиселини и витамини B.
Пазене на техните много деликатни челюсти. Кучетата чихуахуа са силно предразположени към натрупването на зъбен камък. Чрез намаляване на образуването на зъбен камък, който е отговорен за зъбната плака, гранулите със съдържание на калциеви хелатори играят съществена роля в борбата с оралните нарушения. Размерът и формата на гранулата трябва да бъдат много малки и да са съобразени с миниатюрната челюст на чихуахуа, за да се избегнат проблеми с поемането на храна. Това може също да стимулира неговия капризен апетит.
За кучетата чихуахуа, които живеят предимно на закрито, поради намалената активност е важно да избягвате да ги храните с храна за хора или мазни лакомства и стриктно да следвате указанията за хранене, написани на опаковката, за да предотвратите прекомерното натрупване на тегло, както и за кастрирани чихуахуа, защото кастрирането оказва влияние върху кучета с наднормено тегло.
За да намалите обема и миризмата на изпражненията, потърсете храна, формулирана с лесносмилаеми протеини, подходящо съдържание на фибри и много висококачествени източници на въглехидрати за поддържане на здрави черва и добро качество на изпражненията.
За предотвратяване на уринарни камъни се препоръчва диета, която също така поддържа здрава пикочна система.
След 8-годишна възраст чихуахуа започват да проявяват първите признаци на стареене. Диета, обогатена с антиоксиданти, помага за поддържане на жизненост, а ключови хранителни вещества, като таурин, подпомагат добрата сърдечна функция. Стареенето също така е придружено от промяна на храносмилателния капацитет и специфични хранителни изисквания, така че храната за кучетата чихуахуа в напреднала възраст трябва да има следните характеристики:
По-високо съдържание на витамин C и E. Тези хранителни вещества имат антиоксидантни свойства, като помагат за защитата на телесните клетки срещи вредните въздействия на оксидативния стрес, свързан със стареенето.
Висококачествен протеин. Противно на широкоразпространеното погрешно схващане, понижаването на съдържанието на протеин в храната не носи почти никаква полза за ограничаване на бъбречната недостатъчност, защото използването на диетичен протеин при по-възрастните кучета има по-малък ефект, отколкото при по-младите кучета. Намаляването на съдържанието на фосфор е един начинините за забавяне на постепенното влошаване на бъбречната функция.
По-високият дял на микроелементите желязо, цинк и манган поддържа доброто състояние на кожата и козината.
По-голямо количество полиненаситени мастни киселини (поречово масло, рибено масло) за поддържане на качеството на козината. Кучетата обикновено произвеждат тези мастни киселини, но стареенето може да повлияе на този физиологичен процес.
С остаряването си кучетата страдат все повече от проблеми със зъбите. За да се гарантира, че продължават да се хранят с достатъчни количества, формата, размерът и твърдостта на гранулите трябва да са съобразени с челюстите им. Формула, която съдържа калциеви хелатори, ще подпомогне здравето на зъбите чрез намаляване на образуването на зъбен камък.
Макар че е от съществено значение през целия живот на чихуахуа, с остаряването на кучето сърдечното здраве става все по-важно. Смес от хранителни вещества, като таурин и EPA-DHA, ще помогне за поддържане на сърдечното здраве при кучета чихуахуа в напреднала възраст.
Грижи за вашето дългокосместо чихуахуа
Съвети за грумиране, обучение и физическа активност
За малко куче планинските преходи и сутрешните бягания са изключени, но има много активности, с които дългокосместото чихуахуа може да се справя всеки ден. Като всяко куче то се нуждае от умерена физическа активност, за да поддържа добро здраве. Кратките разходки в квартала са достатъчни, за да го поддържат в добра форма. Продължителността на живота на чихуахуа е дълга; поддържайте го във форма през всичките тези години с правилните дейности, като например просто да си играете на закрито или да му хвърляте предмети, които то да ви донася.
Свободно спускащите се кичури на дългокосместото чихуахуа са прекрасна гледка. Поддържайте козината им, като грумирате два до три пъти седмично; това ще помогне да се избегнат всякакви заплитания или сплъстявания и не пренебрегвайте козината около ушите, краката и стъпалата им. За щастие, падането на козина не е проблем за тази порода. Ноктите трябва да се режат редовно, както и да се мият зъбите, за да се избегнат евентуални пародонтални проблеми.
Отдадените и умни дългокосмести чихуахуа са възхитителни кучета, подходящи за домашни любимци. Силната им лоялност означава, че те са мотивирани да угаждат и определено ще реагират добре на обучение в послушание. Възпитаването на добри навици у вашето дългокосместо чихуахуа от ранна възраст ще доведе до възможно най-добрите резултати и ще ограничи неговата склонност да е твърде самоуверено.
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Всичко за дългокосместото чихуахуа
Подходящи ли са дългокосместите чихуахуа за домашни любимци?
Дългокосместото чихуахуа има всички качества на страхотен домашен любимец: забавен характер, много енергия и привързаност в големи дози. Породата чихуахуа също така е чудесна за тези, които са начинаещи в отглеждането на кучета. Нека си го кажем, размерите му не са особено обезпокоителни. Лоялността е даденост за дългокосместото чихуахуа, а размерът му го прави чудесно за носене.
Кучетата чихуахуа стават ли агресивни понякога?
Дългокосместите чихуахуа не са агресивни по природа; ако лаят или имат променливи настроения, това е така просто защото са като всяко куче: лае, но не хапе. Те могат да пазят територия или да бъдат тревожни, а и също така породата може да се държи собственически към стопанина си. Въпреки че са дребнички, поведението им не трябва да се определя като сладко; изисква се дисциплина и това всъщност ще помогне на вашето дългокосместо чихуахуа да се чувства спокойно. Изключете и всички основни медицински заболявания, които могат да засилят безпокойството им.
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Източници
- Американски ветеринарни центрове https://vcahospitals.com/
- Кучешка енциклопедия на Royal Canin. Ред. 2010 г. и 2020 г.
- Болница за домашни любимци Banfield https://www.banfield.com/
- Продуктова книга на Royal Canin за продуктите от серията BHN за породисти кучета
- Американски киноложки клуб https://www.akc.org/
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