Всичко, което трябва да знаете за породата



Със знаменитото си наследство ши цу винаги са били до известна степен екзотични. Тъй като произхождат от двореца на китайските императори и са отглеждани само там в продължение на няколко века, те са считани от много хора за свещени. Затова и винаги са гледани с известно благоговение.

Разбира се, тази жизнена порода има специален чар. Ши цу са с лоялен, любящ и внимателен характер и са естествено интелигентни. Освен това изглеждат великолепно като лъвове.

Известни са с дългата си копринена козина, но е факт, че тя изисква доста грумиране. Но всичко това е част от удоволствието да отглеждате тази порода. Освен това, защото им е нужна много по-малко физическа активност в сравнение с много кучета, те са лесни за обгрижване в други отношения. С максимално тегло от 8 кг компактните ши цу се вписват в повечето домове.

Те знаят какво искат, затова обучението им може да е малко предизвикателно в началото. Но с известно внимателно убеждаване и много насърчение в процеса те се превръщат в добре възпитани възрастни кучета. Ши цу също имат добра продължителност на живота, като може да доживеят до 20 години.

Като се има предвид всичко това, може би не е изненада, че са популярни сред знаменитостите. Сред многото известни личности, които са имали ши цу, са Марая Кери, Бионсе, Колин Фарел, Бил Гейтс и дори кралица Елизабет II. Накратко, това е много ценна порода дребно куче, която наистина е подходяща и за император.