Да поговорим за ши цу
Малко кучета имат по-подходящо име от ши цу, което означава „малък лъв“ на мандарин. Освен великолепната грива с дълги лъскави къдрици тези кучета имат и горда, почти царствена осанка, която подобава на произхода им като домашни любимци на китайските императори. Но приликата свършва дотук. Развъждани като животни за компания, ши цу са внимателни домашни кучета, които се привързват силно към своите стопани. Те се нуждаят от любящ дом, а не дворец.
Официално наименование: Ши цу
Други имена: Ши цу, тибетско лъвско куче, китайско лъвско куче, хризантема
Произход: Тибет/Китай
Склонност към слюноотделяне1 out of 5
Необходимост от грумиране4 out of 5
Ниво на падане на козината3 out of 5
Склонност към лаене3 out of 5
Ниво на енергия*5 out of 5
Съвместимост с други домашни любимци4 out of 5
Топло време1 out of 5
Студено време2 out of 5
Подходящ за живот в апартамент5 out of 5
Може да остава сам2 out of 5
Семеен домашен любимец? *4 out of 5
|Мъжки
|Женски
|Височина
|Височина
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|Тегло
|Тегло
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|Зряла възраст
|10 месеца до 8 години
|Напреднала възраст
|Старост
|От 8 до 12 години
|От 12 до 20 години
|Педиатрична възраст
|От раждането до 2 месеца
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Опознайте ши цу
Всичко, което трябва да знаете за породата
Със знаменитото си наследство ши цу винаги са били до известна степен екзотични. Тъй като произхождат от двореца на китайските императори и са отглеждани само там в продължение на няколко века, те са считани от много хора за свещени. Затова и винаги са гледани с известно благоговение.
Разбира се, тази жизнена порода има специален чар. Ши цу са с лоялен, любящ и внимателен характер и са естествено интелигентни. Освен това изглеждат великолепно като лъвове.
Известни са с дългата си копринена козина, но е факт, че тя изисква доста грумиране. Но всичко това е част от удоволствието да отглеждате тази порода. Освен това, защото им е нужна много по-малко физическа активност в сравнение с много кучета, те са лесни за обгрижване в други отношения. С максимално тегло от 8 кг компактните ши цу се вписват в повечето домове.
Те знаят какво искат, затова обучението им може да е малко предизвикателно в началото. Но с известно внимателно убеждаване и много насърчение в процеса те се превръщат в добре възпитани възрастни кучета. Ши цу също имат добра продължителност на живота, като може да доживеят до 20 години.
Като се има предвид всичко това, може би не е изненада, че са популярни сред знаменитостите. Сред многото известни личности, които са имали ши цу, са Марая Кери, Бионсе, Колин Фарел, Бил Гейтс и дори кралица Елизабет II. Накратко, това е много ценна порода дребно куче, която наистина е подходяща и за император.
2 факта за шицу
1. Как се произнася името?
Чудите се как да кажете името „ши цу“? На запад се произнася „ши зу“ (sheed-zoo) или „ши тцу“ (sheet-su – без да звучи като популярна обидна дума). В Китай обаче думата се произнася като „шер-зер“ (sher-zer).
2. Куче, напомнящо цвете
Друг интересен факт за ши цу е, че са известни като кучета „хризантеми“. Това отчасти се дължи на тяхната прилика с цветето, но и защото хризантемите са важен културен символ в Китай.
История на породата
Като порода, която е на повече от 1000 години, ши цу има дълга и знаменита история, както и впечатляващо наследство. В продължение на много векове тези кучета са били собственост единствено на китайските императори, като никой извън двореца не е имал право да притежава такова куче.
Ако се върнем още по-назад, се смята, че корените на ши цу са от съседен Тибет. Историята гласи, че тази елегантна декоративна порода е развита от тибетски монаси, които вероятно са предлагали кучетата като дарове за китайските императори. Във всеки случай ши цу изглежда е кръстоска между две китайско-тибетски породи, лхаса апсо и пекинез, и друга тибетска разновидност.
Ценени от наследствените императори, ши цу живеят като знатни особи в двореца в продължение на стотици години, но са малко известни извън императорския двор. Всъщност породата почти изчезва в началото на 20-и век. Върнати от ръба на изчезването, ши цу най-накрая привличат вниманието на външния свят през 30-те години на миналия век и оттогава търсенето им не намалява.
Първоначално са създадени клубове за породата в Пекин, а по-късно и в Англия, където тя е допълнително усъвършенствана. През 40-те и 50-те години на 20-и век популярността на тези кучета стига и до САЩ и те са признати от Американския киноложки клуб през 1969 г. Днес това е сред най-популярните породи декоративни кучета в света.
От главата до опашката
Физически характеристики на ши цу
1.Глава
2.Лице
3.Тяло
4.Опашка
5.Козина
Неща, за които трябва да внимавате
От специфични черти на породата до общото здраве – ето някои интересни факти за вашето куче ши цу
Следете внимателно за проблеми с очите
Въпреки че ясните кафяви очи са една от техните отличителни черти, ши цу може да страдат от няколко потенциални проблема в тази област. Те включват катаракта, отлепване на ретината, сухота на роговицата, общо възпаление и дегенеративно състояние, наречена прогресивна атрофия на ретината. Освен това поради изпъкналата форма очите им лесно може да бъдат надраскани или наранени. Най-добрият съвет? Проверявайте ежедневно за нещо необичайно и при първите признаци се свържете с ветеринарния лекар. Важно е да внимавате козината да не им влиза в очите, като я връзвате на опашка или я подстригвате късо.
Може да са предразположени към дихателни проблеми
Поради формата на главите, лицата и дихателните им пътища ши цу са известни като „брахицефална“ порода. Това означава, че може да са предразположени към затруднения с дишането, а в някои случаи и припадъци. Поради тази причина трябва да се избягва прекомерната физическа активност на ши цу. Това също означава, че трудно понасят топлина. В съчетание с гъстата им козина ши цу просто не се чувстват добре в горещо време. Затова разходките през лятото трябва да се правят или рано сутрин, или късно през деня, когато температурата е по-ниска. За да сте сигурни, че кучето ви е във възможно най-доброто здравословно състояние, винаги търсете отговорен и доверен развъдчик и търсете съвет от ветеринарния си лекар, ако е необходимо.
И внимавайте за всякакви алергии при кучето
Друго нещо, което трябва да знаете е, че ши цу е сред породите, предразположени към атопичен дерматит: свръхчувствителност към алергени от околната среда, като полени, акари и др. Също така сърбежът (пруритус), предизвикан след това, може да бъде усложнен от вторични инфекции. Затова се препоръчва да следите внимателно здравето на кожата на ши цу. Облизването на лапите, триенето на лицето и повтарящите се ушни инфекции са най-честите признаци на алергии. Ако кучето показва някой от тези признаци, най-добре е да се консултирате с ветеринарния лекар. За съжаление, не е лесно да се грижите за куче с алергии, но лечебните шампоани, индивидуалната диета или специфични лечения могат да помогнат за подобряване на ситуацията.
Здравословна диета, здраво куче
При избора на храна за ши цу трябва да се вземат предвид много фактори: неговата възраст, начин на живот, ниво на активност, физиологично състояние и здраве, включително потенциални заболявания или чувствителности. Храната осигурява енергия за покриване на жизнените функции на кучето, а пълноценната хранителна формула трябва да съдържа регулиран баланс на хранителните вещества, за да се избегне всякакъв дефицит или излишък в храната им, като и двете биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху кучето. Трябва постоянно да има чиста и прясна вода, за да се поддържа здравето на уринарната система на вашето ши цу. При горещо време и особено при тренировки навън носете вода за чести почивки за вода на вашето куче. Следните препоръки са за здрави животни. Ако вашето куче има здравословни проблеми, се консултирайте с ветеринарния лекар, който ще предпише специална ветеринарна диета.
Нуждите на кученцето ши цу от енергия, протеини, минерали и витамини са много по-високи от тези на куче в зряла възраст. То се нуждае от енергия и хранителни вещества, за да поддържа тялото си, но и за да расте и да го изгражда. Докато не навърши 10 месеца, имунната система на кученцето ши цу се развива постепенно. Комплексът от антиоксиданти – включително витамин Е – може да помогне за поддържане на естествената му защита през това време на големи промени, открития и нови срещи. Храносмилането му е различно от това на ши цу в зряла възраст: храносмилателната му система все още не е зряла, така че е важно да се осигурят лесносмилаеми протеини, които ще бъдат ефективно усвоени. Пребиотици, като фрукто-олигозахариди, подпомагат здравето на храносмилателната система чрез балансиране на чревния микробиом, което води до добро качество на изпражненията.
По същия начин зъбите на кученцето – започвайки с млечните зъби, или първите зъби, а след това постоянните зъби – са важен фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на размера, формата и текстурата на гранулата. Поддържането на здравето на кожата изисква хранителни вещества, като омега-3 мастни киселини (EPA-DHA), витамин А и поречово масло. Тази интензивна фаза на растеж означава и по-високи енергийни нужди, затова храната трябва да има високо енергийно съдържание (изразено в Kcal/100 g храна), докато концентрациите на всички други хранителни вещества ще бъдат по-високи от нормалните в специално формулираната храна за подрастване. Препоръчва се дневната дажба да се раздели на три хранения на ден, докато навърши шест месеца, след което да преминете към две хранения на ден.
През целия живот на ши цу е важно да се избягва да се храни с човешки храни или мазни лакомства. Вместо това ги възнаградете с гранула от дажбата им и спазвайте стриктно указанията за хранене на опаковката, за да предотвратите прекомерното наддаване на тегло.
Основните хранителни цели за ши цу в зряла възраст са:
Запазване на здравето и красотата на кожата и козината с обогатеното добавяне на незаменими мастни киселини (най-вече EPA-DHA), незаменими аминокиселини и витамини от групата B, за да се подпомогне бариерната функция на кожата
Поддържане на идеално телесно тегло чрез използване на лесносмилаеми съставки и поддържане на съдържанието на мазнини на разумно ниво.
Кучетата от дребни породи са добре известни с това, че са придирчиви към храната. Превъзходната формула и аромати, както и размерът на гранулите със специална текстура, ще стимулират апетита им. Кучетата от дребни породи са предразположени също към уринарни камъни; препоръчва се храна, която поддържа здрава уринарната система.
За ши цу, живеещи предимно на закрито, лесносмилаемите протеини, подходящото съдържание на фибри и източници на въглехидрати с много високо качество ще помогнат за намаляване на миризмата и обема на фекалиите. Тъй като начинът на живот на закрито често е свързан с по-малко физическа активност, адаптираното съдържание на калории, което отговаря на тези намалени енергийни нужди и диета, съдържаща L-карнитин за подпомагане на метаболизма на мазнините, може да помогне за поддържането на идеално тегло. Освен начинът на живот на закрито, кастрирането също е фактор за наддаване на наднормено тегло при кучетата.
След 8-годишна възраст ши цу започват да проявяват първите признаци на стареене. Формула, обогатена с антиоксиданти, ще помогне за поддържането на тяхната жизненост, а адаптираното съдържание на фосфор ще подпомогне бъбречната им система. Стареенето е придружено с промяна на храносмилателния капацитет и специфични хранителни нужди, така че храната за по-възрастните ши цу трябва да има следните характеристики:
По-високо съдържание на витамин C и E. Тези хранителни вещества имат антиоксидантни свойства, като помагат за защитата на телесните клетки срещу вредните ефекти на оксидативния стрес, свързан със стареенето.
Висококачествен протеин. Противно на широко разпространеното погрешно схващане, понижаването на съдържанието на протеини в храната има малка полза за ограничаване на бъбречната недостатъчност, а всъщност е важно качестовото на протеина в храната. Освен това по-възрастните кучета са по-малко ефективни при използването на диетичен протеин, отколкото по-младите кучета. Намаляването на съдържанието на фосфор е добър начин за забавяне на постепенното влошаване на бъбречната функция.
По-високият дял на микроелементите желязо, цинк и манган помага за поддържане на добро състояние на кожата и козината.
По-голямо количество полиненаситени мастни киселини (омега-3 и омега-6) за поддържане на качеството на козината. Кучетата обикновено произвеждат тези мастни киселини, но стареенето може да повлияе на този физиологичен процес.
С напредването на възрастта кучетата страдат все повече от проблеми със зъбите. За да е сигурно, че продължават да се хранят с достатъчни количества, размерът, формата и текстурата на гранулите трябва да са съобразени с челюстта им.
Грижи за вашия ши цу
Съвети за грумиране, обучение и физическа активност
Въпреки че са създадени да правят компания у дома, което означава, че изискват по-малко физическа активност от повечето породи, ши цу все пак са доста активни малки кучета. Освен това са доста социални животни. Затова за ши цу ще са полезни кратките разходки, няколко пъти на ден, за да ги поддържат здрави и във форма и да подпомагат психическото им благосъстояние. Само бъдете нащрек за други по-големи кучета, които могат да бъдат по-буйни, отколкото трябва. За собствената защита на вашето ши цу е най-добре да избягвате кучешкия парк. Тъй като тази порода не се чувства добре в прекалено горещо или студено време, физическата активност на ши цу трябва да е организирана по съобразен начин. Приключенията на открито трябва да се комбинират с игри на закрито, за да задоволят естествено игривата природа на ши цу.
Ши цу имат луксозна двойна козина и необходимите грижи за поддържането ѝ ще зависят от дължината. Ако решите да запазите козината им дълга, тя ще изисква доста поддръжка. В идеалния случай вашето ши цу ще се нуждае от добро разресване всеки ден. За да предотвратите сплъстяването трябва внимателно да достигате до кожата. Както беше споменато по-рано, за да се предпазят очите им, козината в горната част на главата също трябва да е вързана на опашка или да е подстригана късо. За козините със средна дължина грижи на всеки два дни трябва са достатъчни, а за късите козини – на всеки три. Нивото на падане на козината при ши цу е не повече от средното и може да е дори много по-малко. Препоръчително е къпане веднъж месечно, а миенето на зъбите, подрязването на ноктите и почистването на ушите също трябва да бъдат част от редовния режим.
Макар че е вярно, че са доста умни, ши цу могат да имат и упорит нрав, което на моменти да превърне обучението в предизвикателство. Затова обученията за кученца са добра идея. Тъй като понякога могат да имат затруднения и с приучаването на хигиенни навици, то може да отнеме малко повече от средното. Въпреки това с малко търпение и много позитивно стимулиране те скоро ще овладеят основите. Когато си толкова малък колкото е ши цу, светът може да изглежда като едно голямо място, така че ранното социализиране с нови хора, домашни любимци и места също е препоръчително.
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Всичко за ши цу
Много ли лаят кучетата от породата ши цу?
Вярно е, че ши цу може да бъде порода, която е склонна да лае. Но това е само защото обичат да съобщават какво се случва. Тъй като шицу често лаят при преминаващи пред прозореца хора или кучета, инвестицията в завеси или щори може да помогне. От веселата страна това означава, че тези малки декоративни кучета са също и добри пазачи.
Обичат ли ши цу да се гушкат?
Отговорът е да, абсолютно. Тъй като шицу са отглеждани като животни за компания и това е било така в продължение на векове, те изграждат близки връзки със своите човешки семейства. Освен това шицу имат приятелски и любящ темперамент и ще се радват на вниманието на своите собственици.
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Източници
- Американски ветеринарни центрове https://vcahospitals.com/
- Кучешка енциклопедия на Royal Canin. Ред. 2010 г. и 2020 г.
- Болница за домашни любимци Banfield https://www.banfield.com/
- Продуктова книга на Royal Canin за серията за породисти кучета BHN
- Американски киноложки клуб https://www.akc.org/
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