Осигурете на вашето кученце най-доброто начало на живота

Качествената храна за кученца в периода на растеж трябва да е специално формулирана за вида на кучето според неговите размер на породата, възраст, чувствителности или особености на породата. След отбиването кученцето трябва да се храни до 4 пъти на ден.

Броят на храненията ще се променя възрастта като започне от 4 пъти дневно, мине през 3 и стигне до 2 в средата на фазата на подрастване. Винаги давайте на кученцето си храна в една и съща купичка и на едно и също място, за да му създадете хранителни навици. Много е важно ако сменяте храната му да го правите бавно и постепенно.