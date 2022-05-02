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Осигурете на вашето кученце най-доброто начало на живота

Royal Canin създаде серия храни кучета, специално формулирани да подпомогнат растежа и развитието на вашето кученце.
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background

Хранителни решения за кученца

Формулите на нашите храни за кученца предоставят най-пълноценната хранителна грижа за благосъстоянието на майката в периодите на раждане и кърмене и на малкото ѝ кученце. Ние разбираме защо е важно да се обърне специално внимание на нуждите на бременната и лактираща майка и нейните сучещи кученца, и затова разработихме първата серия хранителни формули за новородени и подрастващи кучета, която предлага точното хранене за нуждите на майките и техните кученца от кърменето до достигането на зрялост.

Australian Shepherd puppy sitting in black and white looking at a metal bowl

Хранене за кученца

Качествената храна за кученца в периода на растеж трябва да е специално формулирана за вида на кучето според неговите размер на породата, възраст, чувствителности или особености на породата. След отбиването кученцето трябва да се храни до 4 пъти на ден.

Броят на храненията ще се променя възрастта като започне от 4 пъти дневно, мине през 3 и стигне до 2 в средата на фазата на подрастване. Винаги давайте на кученцето си храна в една и съща купичка и на едно и също място, за да му създадете хранителни навици. Много е важно ако сменяте храната му да го правите бавно и постепенно.

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Вземете подходящата храна

Прочетете повече за кученцата

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Поддържане на козината и хигиена на малкото кученце

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

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Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Ключовите етапи от растежа на кученцето

Labrador Retriever puppy crouching playing in black and white on a white background

Перфектното начало на живота

Научете как да се грижите за здравето на вашето кученце през първите седмици и месеци от живота му.
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