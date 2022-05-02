Осигурете на вашето кученце най-доброто начало на живота
Хранителни решения за кученца
Формулите на нашите храни за кученца предоставят най-пълноценната хранителна грижа за благосъстоянието на майката в периодите на раждане и кърмене и на малкото ѝ кученце. Ние разбираме защо е важно да се обърне специално внимание на нуждите на бременната и лактираща майка и нейните сучещи кученца, и затова разработихме първата серия хранителни формули за новородени и подрастващи кучета, която предлага точното хранене за нуждите на майките и техните кученца от кърменето до достигането на зрялост.
Хранене за кученца
Качествената храна за кученца в периода на растеж трябва да е специално формулирана за вида на кучето според неговите размер на породата, възраст, чувствителности или особености на породата. След отбиването кученцето трябва да се храни до 4 пъти на ден.
Броят на храненията ще се променя възрастта като започне от 4 пъти дневно, мине през 3 и стигне до 2 в средата на фазата на подрастване. Винаги давайте на кученцето си храна в една и съща купичка и на едно и също място, за да му създадете хранителни навици. Много е важно ако сменяте храната му да го правите бавно и постепенно.