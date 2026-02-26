Първите няколко дни и седмици с новото кученце
Посрещането на ново кученце у дома е много вълнуващо, но първите дни могат да бъдат стресиращи както за вас, така и за него. Ето някои неща, които да имате предвид, за да помогнете на кученцето да се адаптира.
Първият ден на кученцето с вас
Осигурете спокойствие в къщи
Вашето кученце може да се чувства стресирано от новата обстановка, звуците и миризмите и отделянето от майка му. Затова осигурете спокойствие в къщи, за да не засилвате този стрес.
Изведете го навън
Веднага след като го донесете вкъщи, изведете кученцето в градината или навън, за да може да отиде до тоалетната. Ако успее да отиде, възнаградете го с утвърдителен тон.
Оставете кученцето си да изследва
След като вашето кученце е било навън, приберете го вътре на безопасно място, което сте преградили, и го оставете да започне да души и изследва, когато само пожелае.
Наблюдавайте постоянно
Наблюдавайте кученцето си непрекъснато, докато привиква към дома и градината ви. Оставете кученцето само да идва при вас за успокоение, а не обратното, тъй като някои кученца могат лесно да се стресират от твърде много контакт с хората.
Покажете на кученцето неговото легло
Поставете нещо, което има вашата миризма, в леглото на кученцето, както и одеяло, в което да се сгуши. Поставянето на часовник с отчетлив звук на секундарника наблизо също може да помогне, тъй като имитира биенето на сърцето на неговата майка.
Кученцата обичат да знаят какво да очакват. Планирайте какъв ще бъде режимът ви на хранене, извеждане до тоалетна, физически упражнения и грумиране, след което можете да започнете от първия ден. Ако знаете какъв режим е спазвал собственикът в развъдника преди да вземете кученцето, най-добре е да продължите с него, без да го променяте, докато то свикне.
Първата нощ на кученцето при вас
Както при човешките бебета, някои кученца свикват лесно от първата нощ, а други ще ви накарат да прекарате безсънни нощи, докато се приспособят. Бъдете търпеливи и последователни и следвайте тези съвети.
Използвайте клетка за кученца
Клетката е по-добра от кошницата за легло на вашето кученце отначало, тъй като то може да вижда и да души, но не може да се скита. В началото го оставете някъде близо до мястото, където спите.
Какво да правите, ако вашето кученце скимти
Ако вашето кученце скимти и смятате, че може да има нужда да ходи до тоалетната, сложете му повода и го изведете до мястото, което използва за тоалетна. Ако смятате, че е самотно или уплашено, говорете с него със спокоен, успокояващ глас, но не го пипайте и не си играйте с него. Прекаленото суетене, когато скимти, може да доведе до поведение за търсене на внимание, но игнорирането на вашето кученце може да стане причина за тревожност и раздразнение.
Кученцата се уморяват много бързо и се нуждаят от много сън, за да израстнат здрави и в добро състояние, така че е важно да им дадете много възможности за почивка. В началото те се нуждаят от 18 до 20 часа сън на денонощие. Това намалява до около 12 – 14 часа, докато навлязат в зряла възраст.
Как да храните вашето кученце отначало
Отначало се придържайте към същата храна
За първата една или две седмици давайте на кученцето същата храна като предишния му собственик, като следвате препоръките за хранене на опаковката. Всякакви внезапни промени в хранителния режим могат да го стресират или да причинят храносмилателни разстройства.
Осигурете тихо място за ядене
То трябва да е далеч от мястото, където вие и другите домашни любимци се храните. Оставете кученцето на спокойствие, докато се храни, за да не стане тревожно или да започне да се държи отбранително.
Започнете режим на хранене
Кучетата се чувстват сигурни и спокойно, когато знаят кога ще бъдат нахранени, затова започнете хранителен график още от първия ден. По време на отбиването те ще се нуждаят от четири хранения на ден и поне докато навършат четири месеца, ще се нуждаят от три хранения на ден. Ако не сте сигурни за нещо, попитайте ветеринарния лекар за съвет.
Научете повече за храненето и храната на кученцата
За подрастващите кучета е полезно да имат по 3 – 4 малки хранения на ден, вместо едно или две големи. Можете да използвате част от дневната им порция като награда за желано поведение и по време на обучителни сесии, за да предотвратите преяждане.
Сигурният начин да промените храната на вашето кученце
Хранене на кученцето
Разбирането на кучешката храна и навиците на хранене ще ви помогне да дадете на кученцето си най-здравословния старт в живота.
Открийте подходящия продукт
Отговорете на въпроси за вашия домашен любимец
Получете персонализирана препоръка
Отключете проследяването на здравословното състояние на вашия домашен любимец
Заведете кученцето си при ветеринарен лекар
Първо посещение при ветеринарен лекар
Ако не сте сигурни в какво здравословно състояние е кученцето е наистина важно да го заведете на преглед няколко дни след като го доведете у дома. Ако сте добре подготвени, това ще бъде приятно пътуване за животното. Освен това е добра възможност за вас да научите повече за това как да се грижите за него.
Социализиране на вашето кученце
По-долу са дадени няколко начина, по които можете да започнете да социализирате вашето кученце през първата седмица с вас.
Научете повече за социализацията на кученцето
Как да запознаете вашето кученце с възрастни, деца и домашни любимци
Запознаването на вашето кученце с нови животни и хора е чудесен начин да го подготвите за бъдещите ситуации, докато расте. Но е важно да направите това по правилния начин.
Дневни и нощни навици на вашето кученце
Първите няколко дни и седмици са наистина важни, за да се гарантира, че кученцето се интегрира добре във вашето семейство и расте като здраво и възпитано куче. Ако е възможно, най-добре е да си вземете отпуск за първата седмица. След това можете да се съсредоточите върху изграждането на навици, които ще му помогнат да се чувства сигурно и да разбира какво се очаква от него.
Водене до тоалетна
Малките кученца нямат контрол върху пикочния си мехур и трябва да отидат до тоалетна веднага след хранене, пиене, спане или игра. Водете кученцето на едно и също място за тоалетна навън сутринта, след всяко хранене и дрямка и преди времето за сън и използвайте една и съща проста команда, например „тоалетна“ или „бързо“. Наблюдавайте за признаци, че на кученцето му се ходи до тоалетна, например въртене наоколо и душене на пода.
Хранене
Уверете се, че храните кученцето си по едно и също време на едно и също място всеки ден, така че да знае кога да очаква храната си. Преди да вземете кученцето у дома, то трябва да е отбито от майка си и най-вероятно ще се храни по три пъти на ден.
Упражнения
Физическите упражнения са жизненоважна част от ежедневните навици на вашето кученце, които му помагат да поддържа добро здраве. След като бъде ваксинирано, то може да излиза на разходка. Извеждайте го два пъти на ден, но отначало ограничете всяка разходка до 15 минути.
Поведение
Въпреки че трябва да сте внимателни със своето кученце, важно е да проявите постоянство от самото начало, за да разбере то правилата у дома, например без качване на дивана.
Обучителни часове
След като кученцето получи ваксинациите си, редовните обучителни часове са чудесен начин да му помогнете да се социализира и да установи добро поведение. Не забравяйте също да практикувате всеки ден това, което сте научили в часа.
Физическа активност
Повече физическа активност преди времето за сън ще помогне на кученцето да спи добре и затова е добра идея втората разходка за деня да е по-късно вечерта.
Водене до тоалетна
Ако изведете кученцето си на разходка точно преди времето за сън, то ще има възможност да отиде до тоалетна тогава. Ако не го направите, ще трябва да изведете кученцето навън до обичайното му място за тоалетна по време на сън. Малките кученца имат нужда да бъдат водени до тоалетна на всеки три часа през нощта.
Взаимодействие
В началото е най-добре за кученцето да спи в клетка близо до мястото, където спите вие. Но сведете взаимодействието до минимум след като го сложите да спи. Утешете го с успокояващ глас, ако скимти, но не го прегръщайте и останете спокойни и тихи, ако го водите до тоалетна.
Първата разходка на кученцето
След като кученцето ви прикючи ваксинационната схема и ветеринарният лекар потвърди, че може да влиза в контакт с други кучета, то ще трябва да се извежда на разходка два пъти дневно. Първата му разходка е важно събитие за него и трябва да се погрижите то да ѝ се наслади, за да се чувства уверено при бъдещите разходки.
Следвайте стъпките по-долу, за да помогнете за чудесното начало на разходките на кученцето.
Избор на подходящия нашийник и повод
Попитайте вашия ветеринарен лекар за съвет относно най-добрия тип нашийник и повод за вашето кученце. Прибиращият се повод е полезен в началото, така че нашийникът да не дърпа непрекъснато кутрето за врата. Уверете се, че нашийникът пасва добре и не може да се изхлузи през главата му.
Упражнявайте се у дома
Нека вашето кученце свикне с нашийника и повода там, където му е удобно. Постепенно скъсявайте повода и насърчавайте кученцето да ви следва. Вместо да дърпате повода, навеждайте се надолу всеки път, когато променяте посоката, и го насърчавайте да се присъедини към вас.
Изберете спокойна и тиха зона
За първата разходка на вашето кученце на открито изберете тиха зона, където няма вероятност то да се уплаши от силни шумове или натоварени пътеки.
Не прекалявайте с разходката
Ограничете първата разходка на вашето кученце до около пет-десет минути, за да не се преумори или претовари психически. Можете да увеличите до 15 – 20 минути през следващите дни и седмици.
На възраст между четири и шестнадесет седмици, мозъкът на кученцето се развива и то е по-склонно да възприема нови преживявания. Това е идеалното време да започнете да го запознавате с нови преживявания и да стартирате основно обучение. Кученцата, които не са запознавани с различни обстановки, звуци, миризми, консистенции, хора и домашни любимци, може да страдат от редица поведенчески и емоционални проблеми, докато растат.
Обучение на вашето кученце
Научете повече за храненето и храната на кученцата
Сигурният начин да промените храната на вашето кученце
Хранене на кученцето
Разбирането на кучешката храна и навиците на хранене ще ви помогне да дадете на кученцето си най-здравословния старт в живота.
Открийте подходящия продукт
Отговорете на въпроси за вашия домашен любимец
Получете персонализирана препоръка
Отключете проследяването на здравословното състояние на вашия домашен любимец
Обучение на вашето кученце
