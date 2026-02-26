Първите няколко дни и седмици с новото кученце

Запознаване с нови звуци Кученцата имат много чувствителен слух, затова звуците могат да ги плашат. По време на първата седмица на кученцето у вас го запознайте със звуци, като например сешоар, звънец, музика и прахосмукачка. Уверете се, че това изживяване е положително, като играете с кученцето или му давате храна за награда. Отначало поддържайте ниско ниво на звука, за да не го плашите, и след това постепенно го увеличавайте, тъй като вашето кученце малко по малко започва да свиква.

Помогнете на кученцето да разучи средата Вашето кученце ще трябва да се научи как да се справя с различни среди, терени и препятствия. Затова му помогнете, като го запознаете със стълбите или стъпалата и най-различни повърхности.

Пътуване в автомобила Независимо дали отивате на ветеринарен лекар или разходка, вероятно ще се наложи в някакъв момент вашето кученце да пътува в автомобил. Затова е добре да го приучите към това отрано.

Приучвайте кученцето към докосване Ветеринарният лекар ще преглежда кученцето от носа до опашката. Най-добре е внимателно да ги приучите да свикнат на докосване по цялото тяло и да се погрижите това да е приятно преживяване от самото начало.