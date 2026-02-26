Подготовка за пристигането на кученцето

Място за спане Изберете такова, което е лесно за почистване и ще бъде подходящо за кученцето, докато то расте.

Памперси за постилане за кученца Те са удобни за поддържане на чистота при случайно изпускане, така че не забравяйте да си набавите много в запас.

Клетка Като възрастно животно, вашето куче трябва да има достатъчно пространство в клетката, за да се изправи, да се завърти, да легне и да се протегне.

Купички за храна и вода Купичките от неръждаема стомана са подходящи, тъй като не могат да се дъвчат, лесни са за чистене, не ръждясват и не се чупят или напукват. Кученцата, които са по-чувствителни към звуци, може да предпочитат пластмасови купички.

Храна за кученца, която подпомага растежа Първоначално трябва да е същата храна, с която е било хранено вашето кученце, преди да го вземете.

Играчки Купувайте играчки, топки и дъвкалки с лакомства, които са с подходящ размер за вашето кученце. Гумените кучешки играчки често са по-издръжливи.

Нашийник и каишка Изберете нашийник, който може да се коригира, докато кученцето расте. И проверете дали е достатъчно плътно прилепнал, за да не се изплъзне от главата му.

Средства за почистване Купувайте безопасни средства за почистване, които нямат силна миризма, за да избегнете кученцето ви да асоциира миризмата с инциденти с тоалетната.

Материали за грумиране В зависимост от типа козина на вашето кученце, може да ви е необходима четка, гребен или ръкавица за събиране на косми. Ще ви трябва също и нокторезачка, предназначена за кучета.