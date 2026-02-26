НачалоКучетаКученцеПодготовка за пристигането на кученцето

Подготовка

Взимане

Първите няколко седмици

Хранене

Здраве

Етапи на растеж

Socialisation

Обучение и игра

Обгрижване

Поведение

Подготовка за пристигането на кученцето

Посрещането на ново кученце е време, изпълнено с вълнение, предизвикателства и удовлетворение. Ако сте добре подготвени, можете да помогнете на кученцето да се адаптира по-бързо и това ще бъде по-приятно и за вас.
Подгответе се за кученцето си

Има много неща, които трябва да направите, преди да вземете вашето кученце, за да сте сигурни, че сте готови за неговото пристигане. Освен закупуването на важни принадлежности за него, е съществено да направите и съответните приготовления у дома. Основните неща, които да вземете предвид, са:

Как да обезопасите дома си за кученце

Кученцата са любопитни и обичат да изследват и затова е важно да се погрижите домът ви да е безопасен и сигурен, преди да вземете своя нов любимец. Ето нашия списък, който да ви помогне да подготвите дома си за новото кученце.
1
2
3
4
5

1.Токсични домашни растения

Множество често срещани домашни растения са много опасни за кучетата и кученцата, включително лилиум, алое вера, бръшлян, дифенбахия, каладиум, дяволски бръшлян, замиокулкас, циклама. Най-добре е или да държите всички растения на места, недостъпни за кученцето, или да проверите, за да сте сигурни, че вашите растения не представляват опасност за него.

2.Опасни вещества

Съхранявайте химическите вещества, почистващите продукти, лекарствата и други токсични субстанции на недостъпни места или използвайте обезопасители за деца за шкафовете, ако е необходимо. Известно е, че пълнителите за електронни цигари и препаратите за почистване на стъкла са особено вредни за кучетата.

3.Опасности

Кученцата могат лесно да паднат или да се заклещят, докато изследват наоколо. За да ги предпазите, използвайте предпазни врати пред стълбищата, дръжте прозорците и външните врати затворени и обезопасете балконите. Уверете се, че няма места, на които те да се промъкнат и след това да се заклещят.

4.Електрически кабели и контакти

Електрическите кабели са много примамливи за дъвчене и освен това кученцата могат да се заплетат в тях. Приберете ги с помощта на кабелни връзки или капаци и също така покрийте контактите с капаци.

5.Малки предмети

Кученцата обичат да изследват различни неща с устата си, така че премахнете всякакви малки предмети, които биха могли да сдъвчат или погълнат. Това включва детски играчки, габърчета, пластмасови торби и еластични ленти. Също така скрийте всичко останало, което не искате кученцето да дъвче, например обувките.

Как да обезопасите градината си за кученцето

Кученцето ще обича да прекарва време навън, така че трябва да се погрижите дворът ви да е безопасен за него, докато го изследва. Ето някои важни моменти, които да имате предвид.
1
2
3
4

1.Огради и врати

Преди пристигането на кученцето се уверете, че няма пролуки във вратите или оградата на градината ви. Също така се уверете, че няма места, на които кученцето може да изкопае дупка и да избяга през нея.

2.Токсични градински растения

Има дълъг списък както със стайни, така и с дворни растения, които са отровни за кучетата. Те включват фикус, джел, имел, филодендрон, нарцис, зюмбюл, ирис, азалия, рододендрон, олеандър, коледна звезда и сладък грах. Ако имате отровни растения в градината си, ще трябва да следите вашето кученце, за да сте сигурни, че стои далеч от тях.

3.Инструменти и дребни предмети

Както при обезопасяването на затворено помещение за кученце, така и в градината приберете дребните предмети, които кученцата биха могли да погълнат или да се задавят. И приберете и заключете градинските си инструменти, особено острите.

4.Опасни вещества

Съхранявайте всички градински химически препарати, например торове, инсектициди, бои и разтворители, на заключено място, недостъпно за кученцето.

Неща, които ще ви трябват за вашето кученце

Преди кученцето ви да пристигне, уверете се, че разполагате с всичко необходимо, за да се грижите за него и да му помогнете да се адаптира в новия си дом. Ето основните неща.
Изберете правилната храна за кученца

Кученцата имат много деликатна храносмилателна система и резките промени в тяхната диета могат да причинят храносмилателни разстройства или дори да бъдат предпазливи с храната си. По тази причина през първите няколко дни е най-добре да храните вашето кученце със същата храна като предишния му собственик, докато се адаптира. След това можете бавно да въведете избраната от вас храна за кученца, която трябва да поддържа растежа му.

Предлагането на подходяща храна е от решаващо значение за здравето, растежа и развитието на кученцето. На всеки етап то се нуждае от специфични хранителни вещества в точни количества според неговия размер порода. Затова препоръчваме да изберете висококачествена храна за кученца въз основа на възрастта и очаквания размер като куче в зряла възраст.
Как да смените храната кученцето с друга

Когато сте готови да смените храната на кученцето с друг, направете прехода бавно в течение на една седмица.
Прочети повече
Важността на храненето на кученцата

Научете колко важен е хранителният режим на вашето кученце за това то да порасне като здраво възрастно куче.
Хранене на кученцето
Открийте подходящия продукт
Открийте подходящия продукт

Открийте подходящия продукт

1

Отговорете на въпроси за вашия домашен любимец

2

Получете персонализирана препоръка

3

Отключете проследяването на здравословното състояние на вашия домашен любимец

Вземете подходящата храна
Подготвяне на вашето семейство и домашни любимци за кученцето

Има много неща, които трябва да вземете под внимание, когато приемате кученце у дома, за да сте сигурни, че всички са в безопасност и кученцето се адаптира добре.

Научете повече за най-добрия начин да запознаете кученцето с децата, по-възрастните членове на семейството, посетителите и домашните любимци.

Подготвяне на вашето семейство

Как да намерите ветеринарен лекар

1/3

Намиране на ветеринарен лекар

Намирането на добър ветеринарен лекар, на който можете да се доверите и който ще помогне на кученцето да порасне като здраво куче в зряла възраст, е важен момент от ролята ви на собственик на домашен любимец. Най-добре е да намерите такъв, преди да вземете кученцето у дома, защото то може да се нуждае от преглед ден или два след като пристигне.

2/3

Какво трябва да вземете под внимание

Един от най-добрите начини да намерите добър ветеринарен лекар е да се допитате до приятелите и семейството си. Трябва също така да вземете под внимание:

  • Местоположение – можете ли да стигнете лесно дотам?
  • Кабинет – дали е добре оборудван, добре поддържан и чист?
  • Услуги – предлагат ли се услуги в извънработно време и превантивни услуги?
3/3

Първо посетете ветеринарен лекар

Струва си да посетите ветеринарен лекар, за да можете да сте сигурни, че той е подходящият за вас.

След като изберете вашия специалист се уверете, че вие и вашето семейство имате лесен достъп до номера за спешни случаи, ако някога ви потрябва.

Намерете ветеринарен лекар

Важно е да изберете местен ветеринарен лекар, преди да вземете кученцето у дома. Намерете ветеринарен лекар близо до вас.
Намерете ветеринарен лекар
Взимане и посрещане на вашето кученце

Първите дни заедно с вашия домашен любимец са възможност да създадете здравословна основа за неговото бъдеще.
Вземане на кученцето

Допълнителна информация

