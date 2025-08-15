Запознаване на вашето кученце с възрастни, деца и домашни любимци

Ранно запознаване с миризмите Преди да донесете вашето кученце у дома, е добре да му дадете одеяло, напоено с аромата на другите ваши домашни любимци и обратното. След това, когато се запознават, миризмите на другите ще им бъдат познати.

Проверете ваксинациите Уверете се, че кученцето е ваксинирано, преди да го запознаете с други кучета.

Намалете заплахата Запознайте новото кученце с други домашни любимци един по един на неутрално място, например в двор или парк, за да намалите вероятността то да се почувства заплашено. Дръжте и двамата на каишка и им оставете достатъчно време да подушат наоколо и да свикнат един с друг.

Бъдете търпеливи Избягвайте да наказвате другите домашни любимци, ако не реагират положително. Животните трябва да установят свои собствени правила и йерархия, за да живеят хармонично, а домашните любимци, които са по-отдавна в дома, обикновено са водещи в това.

Създайте безопасна територия Осигурете на кученцето място, на което да може да избяга, когато е уморено или уплашено.

Наблюдавайте постоянно Никога не оставяйте кученцето си само с други домашни любимци.