Запознаване на вашето кученце с възрастни, деца и домашни любимци
Запознанствата могат да са плашещи за малките кученца и всяко негативно преживяване да има дълготраен ефект. Затова е важно да научите как всяко запознанство да се случи възможно най-внимателно.
Дори след като кученцето се почувства удобно с вас и останалото домакинство, то може да е нервно с други нови хора. Ето нашите основни съвети за приятно запознаване.
Ограничете посетителите
За да избегнете стресирането на кученцето, намалете до минимум посетителите през първите му дни с вас.
Постепенни запознанства
Срещата с много хора наведнъж може да е плашеща за кученцето, затова му дайте възможност да свикне с всеки човек поотделно.
Говорете спокойно
Помолете хората да контролират вълнението си, когато се запознават с кученцето, и използвайте спокоен тон и внимателни движения.
Оставете вашето кученце да направи първата крачка
Кученцата могат да се чувстват застрашени, ако към тях се приближат твърде бързо или се предават от човек на човек. Най-добре е да помолите хората да седнат спокойно и да изчакат кученцето само да се приближи към тях.
Не бързайте
Дайте на кученцето достатъчно време, за да се запознае с всеки човек. Положителните преживявания от това ще помогнат, когато среща нови хора извън дома ви.
Наблюдавайте езика на тялото му
Наблюдавайте за признаци на безпокойство при кученцето, например избягване на зрителен контакт или подвиване на опашката. Ако това се случи, изведете го от стаята, за да прекара малко време само и на тишина.
Помолете децата да седят тихо
Научете децата да седят спокойно и да оставят кученцето само да дойде при тях, за да не се стресира и уплаши.
Научете на внимателно отношение
Покажете на децата как да галят кученцето и как да го взимат в ръце, като поддържат коремчето му и задната част. В първите дни е най-добре те изобщо да не взимат кученцето в ръце и се погрижете да знаят, че не бива да го прегръщат и закачат прекалено.
Тишина по време на спане и хранене
За да избегнат хапане и драскане, децата трябва да знаят, че е нужно да оставят кученцата на мира, докато те се хранят или спят.
Без дразнене или вълнение
Не позволявайте на децата да дразнят кученцето с играчки или храна. Погрижете се те да разберат, че трябва да останат спокойни и да не се отнасят с него като с играчка.
Наблюдавайте постоянно
Децата не трябва никога да остават сами с кученцето и трябва винаги да има възрастен човек при тях, когато децата и кученцето играят заедно.
Домашните любимци могат ревниво да пазят територията си, затова е важно контролирано и внимателно да запознаете новото си кученце с всички други домашни любимци. Това са важните неща, които трябва да вземете под внимание.